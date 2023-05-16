Заступник голови ЄК: Пропозиції постачальників у рамках тендера зі спільної закупівлі газу країнами ЄС перевершили колективний попит

Заступник голови Єврокомісії (ЄК) Марош Шефчович вважає успіхом пропозиції постачальників у рамках оголошеного ЄК минулого тижня тендера зі спільної закупівлі газу державами ЄС.

"Надійні міжнародні постачальники відреагували на нашу сукупну потребу в 11,6 млрд кубометрів газу пропозиціями на поставку в загальному обсязі понад 13,4 млрд кубометрів. Це не що інше, як видатний успіх", - сказав заступник голови ЄК у вівторок на пресконференції у Брюсселі.

За його словами, це доводить правильність позиції Єврокомісії, яка запропонувала об'єднати потреби, щоб використовувати загальну комерційну вагу ЄС і заповнити газові сховища держав-членів до наступної зими.

Шефчович подякував усім 25 постачальникам, які представили свої пропозиції, що "перевершують колективний попит" Євросоюзу.

Він заявив, що нещодавно створений механізм спільних закупівель AggregateEU "став новим динамічним ринком для покупців і продавців газу в Європі, покликаним зміцнити нашу енергетичну безпеку мірою поступової відмови від російського газу"