Економіка

11:55 16.05.2023

Масована атака РФ у ніч на вівторок не вплинула на роботу енергосистеми - Міненерго

2 хв читати
Масована атака РФ у ніч на вівторок не вплинула на роботу енергосистеми - Міненерго

Черговий масований ракетно-дроновий удар РФ, нанесений по всій території України в ніч на вівторок, 16 травня, не призвів до пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури і не вплинув на роботу енергосистеми, повідомило Міністерство енергетики.

"Сили ППО спрацювали успішно, влучань в об'єкти енергетичної інфраструктури не зафіксовано", - йдеться в повідомленні Міненерго в телеграм-каналі.

Загалом, за його інформацією, енергетична система працює стабільно, а генерація повністю забезпечує споживання, тому ліміти споживання до операторів системи розподілу не надходили. Також триває експорт електроенергії до Польщі та Молдови.

Водночас міністерство звернуло увагу, що ворог завдав артилерійського удару по одному з об'єктів генерації на Донеччині, внаслідок чого зафіксовано пошкодження магістральної лінії електропередачі. Також під час обстеження території було виявлено вибухонебезпечні уламки поруч зі складом паливних матеріалів. Жертв серед персоналу немає.

Загалом без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Водночас Міненерго зазначило, що через технологічні порушення було знеструмлено понад 18 тисяч споживачів у Дніпропетровській області, наразі зі світлом є всі абоненти в регіоні.

Загалом за добу світло повернули більше ніж для 31 тис. споживачів.

Як повідомлялося, близько 03:30 16 травня, російські окупанти атакували Україну з північного, південного і східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського і наземного базування. За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", дев'ять крилатих ракет "Калібр" і три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М"). Усі 18 ракет знищені силами і засобами ППО ЗСУ.

Україна з 1 до 15 травня експортувала 30,7 тис. МВт-год електроенергії: до Молдови - 21,8 МВт-год, до Польщі - 8,9 МВт-год.

Теги: #енергетика #міненерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:18 16.05.2023
Окупанти черговим обстрілом пошкодили обладнання однієї з ТЕС "ДТЕК" - енергохолдинг

Окупанти черговим обстрілом пошкодили обладнання однієї з ТЕС "ДТЕК" - енергохолдинг

11:47 16.05.2023
Під час відновлення ЛЕП у Харківській області сапери знешкодили рекордну кількість мін - обленерго

Під час відновлення ЛЕП у Харківській області сапери знешкодили рекордну кількість мін - обленерго

20:10 15.05.2023
Акціонер VS Energy Дамбінс заявив про безпідставність запроваджених проти нього Україною санкцій

Акціонер VS Energy Дамбінс заявив про безпідставність запроваджених проти нього Україною санкцій

19:17 15.05.2023
Комісія з відбору кандидатів у члени НКРЕКП допустила до конкурсу десять учасників, іще від одного очікує додаткової інформації

Комісія з відбору кандидатів у члени НКРЕКП допустила до конкурсу десять учасників, іще від одного очікує додаткової інформації

11:42 13.05.2023
Повітряна атака РФ у ніч на суботу пошкодила будівлю енергооб'єкта на Хмельниччині, енергосистема стабільна

Повітряна атака РФ у ніч на суботу пошкодила будівлю енергооб'єкта на Хмельниччині, енергосистема стабільна

08:33 13.05.2023
ЦОВВ закуповуватимуть паливо та е/е через "Професійні закупівлі"

ЦОВВ закуповуватимуть паливо та е/е через "Професійні закупівлі"

11:55 12.05.2023
Обстріли РФ призвели до знеструмлення вугільної шахти на Донеччині - Міненерго

Обстріли РФ призвели до знеструмлення вугільної шахти на Донеччині - Міненерго

10:17 12.05.2023
Країни ЄС не проти посилити обмеження щодо РФ у сфері енергетики - ЗМІ

Країни ЄС не проти посилити обмеження щодо РФ у сфері енергетики - ЗМІ

13:53 09.05.2023
ЄС має запровадити санкції проти атомної галузі РФ, тоді сила 11-го санкційного пакета буде пропорційною рівню загрози - Зеленський

ЄС має запровадити санкції проти атомної галузі РФ, тоді сила 11-го санкційного пакета буде пропорційною рівню загрози - Зеленський

11:44 09.05.2023
Ракетні удари росіян 9 травня не завдали пошкоджень електростанціям і магістральним мережам

Ракетні удари росіян 9 травня не завдали пошкоджень електростанціям і магістральним мережам

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україні для швидкого відновлення необхідно $250 млрд іноземного капіталу за п'ять років - ЄБРР

USAID надасть $1,5 млн грантів на підтримку експортних альянсів

Міністри фінансів і керівники банків G7 підтримали збільшення підтримки України до $44 млрд і готові запроваджувати нові санкції проти РФ

Понад 10 країн ЄС закликають ЄК пояснити призупинення імпорту українського зерна для п'яти країн союзу - ЗМІ

Країни ЄС не проти посилити обмеження щодо РФ у сфері енергетики - ЗМІ

ОСТАННЄ

ЄС має протидіяти постачанням з Індії палива, виготовленого з російської нафти, - Боррель

Україні для швидкого відновлення необхідно $250 млрд іноземного капіталу за п'ять років - ЄБРР

"Велта" хоче побудувати завод із доведенням випуску титанового порошку до 10 тис. тонн за п'ять із половиною років

Україна з 1 червня запускає пілот електронної видачі лісорубних квитків та сертифікатів походження лісоматеріалів

Банки-партнери ЕКА за 4 міс. видали 20 нових кредитів на загальну суму 95,7 млн грн

В Україні хочуть сформувати мінімальний запас нафти і нафтопродуктів на основі 3-відсоткових часток учасників ринку від обсягів реалізації - законопроєкт

На ліквідацію наслідків агресії РФ у держбюджеті є 61,7 млрд грн - нардепка Підласа

Порти Великої Одеси у 2,5-3,2 раза знизили вивантаження зерна через перебої в роботі Чорноморської зернової ініціативи з вини РФ

Україні вигідна заборона ЄС на імпорт насіння соняшнику - голова "Укроліяпром"

"Київтеплоенерго" змінює запірну арматуру на магістральній тепломережі, що постачає тепло 529 будівлям столиці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА