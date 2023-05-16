Масована атака РФ у ніч на вівторок не вплинула на роботу енергосистеми - Міненерго

Черговий масований ракетно-дроновий удар РФ, нанесений по всій території України в ніч на вівторок, 16 травня, не призвів до пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури і не вплинув на роботу енергосистеми, повідомило Міністерство енергетики.

"Сили ППО спрацювали успішно, влучань в об'єкти енергетичної інфраструктури не зафіксовано", - йдеться в повідомленні Міненерго в телеграм-каналі.

Загалом, за його інформацією, енергетична система працює стабільно, а генерація повністю забезпечує споживання, тому ліміти споживання до операторів системи розподілу не надходили. Також триває експорт електроенергії до Польщі та Молдови.

Водночас міністерство звернуло увагу, що ворог завдав артилерійського удару по одному з об'єктів генерації на Донеччині, внаслідок чого зафіксовано пошкодження магістральної лінії електропередачі. Також під час обстеження території було виявлено вибухонебезпечні уламки поруч зі складом паливних матеріалів. Жертв серед персоналу немає.

Загалом без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Водночас Міненерго зазначило, що через технологічні порушення було знеструмлено понад 18 тисяч споживачів у Дніпропетровській області, наразі зі світлом є всі абоненти в регіоні.

Загалом за добу світло повернули більше ніж для 31 тис. споживачів.

Як повідомлялося, близько 03:30 16 травня, російські окупанти атакували Україну з північного, південного і східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського і наземного базування. За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", дев'ять крилатих ракет "Калібр" і три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М"). Усі 18 ракет знищені силами і засобами ППО ЗСУ.

Україна з 1 до 15 травня експортувала 30,7 тис. МВт-год електроенергії: до Молдови - 21,8 МВт-год, до Польщі - 8,9 МВт-год.