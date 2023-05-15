Економіка

15:22 15.05.2023

Україні вигідна заборона ЄС на імпорт насіння соняшнику - голова "Укроліяпром"

2 хв читати
Україні вигідна заборона ЄС на імпорт насіння соняшнику - голова "Укроліяпром"

Україні вигідна введена ЄС заборона на імпорт насіння соняшнику до п'яти сусідніх країн, оскільки вітчизняні олійноекстракційні заводи не забезпечені в достатній кількості сировиною і постійно відчувають її дефіцит, повідомив "Інтерфакс-Україна" генеральний директор асоціації "Укроліяпром" Степан Капшук.

"До війни в Україні налічувалося 108 заводів із виробництва олії. Сумарно вони могли виробляти 24 млн тонн олії, з яких 10 млн тонн - соняшникової. Однак цим підприємствам ніколи не вдавалося працювати на повну потужність через брак сировини, яку Україна експортувала. У найкращі сезони олійноекстракційним заводам вдавалося отримати 19 млн тонн олії", - пояснив голова галузевої асоціації.

Він повідомив, що раніше потенціал українських олійноекстракційних заводів давав змогу виробляти 40-50 тис. тонн олії на добу. Через воєнні дії в Україні перестали працювати близько десятка великих операторів, тому щодня заводи виробляють 35 тис. тонн олії.

Капшук нагадав, що "Укроліяпром" не перешкоджає експорту насіння соняшнику, але пропонує запровадити механізм додаткового збору, зокрема, квотування експорту.

"Зараз оптимальний момент для ухвалення урядом такого рішення. Цей механізм принесе держбюджету близько 3 млрд грн, які можна буде спрямувати на виплату зарплат військовим", - наголосив він і повідомив, що асоціація надіслала відповідні пропозиції прем'єр-міністру.

Коментуючи угоду Мінагрополітики України та Мінсільгоспу Болгарії про підписання меморандуму щодо соняшникової олії, Капшук розповів, що таке рішення зумовлене нарощуванням Болгарією власного виробництва соняшникової олії.

За його інформацією, останніми роками в Болгарії кількість олійноекстракційних заводів збільшилася з 4 до 11. Минулого року болгарські переробники змогли придбати за доступними цінами українське насіння соняшнику і наростили виробництво олії до 250-300 тис. тонн за внутрішньої потреби близько 150 тис. тонн.

"Їм потрібно реалізувати власний товар як на внутрішньому ринку, так і наростити його експорт", - пояснив голова галузевої асоціації.

За словами Капшука, раніше Україна експортувала олію до 124 країн. Останніми роками географія експорту звужується і українська олія реалізується приблизно у 80 держав. Основними її покупцями є Індія, Китай, Європа та африканські країни.

Як позитивний приклад експорту на великі відстані глава "Укроліяпром" навів досвід ТДВ "Укроліяпродукт" (ТМ "Диканька"), яке налагодило авіапостачання органічної соняшникової олії до Америки.

Водночас Капшук зазначив, що Україну активно витісняє з індійського ринку РФ, яка наростила виробництво соняшнику.

"Україні не вигідно експортувати олію на великі дистанції через високі ціни на фрахт. Тільки на поставках до Індії він сягає $370 (ймовірно, за тонну). Тому експорт у країни з високою чисельністю української діаспори нашим виробникам наразі не вигідний", - зазначив він, наголосивши на важливості зберегти традиційні ринки збуту олії.

Теги: #імпорт #єс #укроліяпром

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:00 15.05.2023
Керівництво ЄС на зустрічах з іншими лідерами: Підтримуватимемо стільки, скільки знадобиться, мир - на умовах України

Керівництво ЄС на зустрічах з іншими лідерами: Підтримуватимемо стільки, скільки знадобиться, мир - на умовах України

08:49 14.05.2023
Італія рішуче підтримує Україну в прагненні до членства в Євросоюзі - спільна декларація країн

Італія рішуче підтримує Україну в прагненні до членства в Євросоюзі - спільна декларація країн

21:27 13.05.2023
У ЄС поки що не можуть домовитися щодо чергового пакета санкцій стосовно РФ

У ЄС поки що не можуть домовитися щодо чергового пакета санкцій стосовно РФ

21:25 13.05.2023
Італія підтримує активізацію партнерства України з НАТО та інтеграцію в ЄС

Італія підтримує активізацію партнерства України з НАТО та інтеграцію в ЄС

20:44 13.05.2023
Кулеба за підсумками неформальної зустрічі голів МЗС країн ЄС: Із усіх питань рухаємося до конкретних рішень

Кулеба за підсумками неформальної зустрічі голів МЗС країн ЄС: Із усіх питань рухаємося до конкретних рішень

15:26 12.05.2023
У ЄС запропонували офіційно заборонити постачання нафти РФ нафтопроводом "Дружба" до ФРН і Польщі - ЗМІ

У ЄС запропонували офіційно заборонити постачання нафти РФ нафтопроводом "Дружба" до ФРН і Польщі - ЗМІ

13:04 12.05.2023
Понад 10 країн ЄС закликають ЄК пояснити призупинення імпорту українського зерна для п'яти країн союзу - ЗМІ

Понад 10 країн ЄС закликають ЄК пояснити призупинення імпорту українського зерна для п'яти країн союзу - ЗМІ

10:17 12.05.2023
Країни ЄС не проти посилити обмеження щодо РФ у сфері енергетики - ЗМІ

Країни ЄС не проти посилити обмеження щодо РФ у сфері енергетики - ЗМІ

16:25 11.05.2023
У ЄС вважають, що Грузії не варто відновлювати авіасполучення з РФ

У ЄС вважають, що Грузії не варто відновлювати авіасполучення з РФ

15:26 11.05.2023
У ЄС триває дискусія про використання заморожених російських активів на користь України - представник ЄК

У ЄС триває дискусія про використання заморожених російських активів на користь України - представник ЄК

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

USAID надасть $1,5 млн грантів на підтримку експортних альянсів

Міністри фінансів і керівники банків G7 підтримали збільшення підтримки України до $44 млрд і готові запроваджувати нові санкції проти РФ

Понад 10 країн ЄС закликають ЄК пояснити призупинення імпорту українського зерна для п'яти країн союзу - ЗМІ

Країни ЄС не проти посилити обмеження щодо РФ у сфері енергетики - ЗМІ

Місія МВФ щодо першого перегляду програми EFF очікується наприкінці травня - фонд

ОСТАННЄ

"Київтеплоенерго" змінює запірну арматуру на магістральній тепломережі, що постачає тепло 529 будівлям столиці

Чистий відтік з України минулого тижня зріс до 25 тис. осіб

Розглянуто перші 377 проєктів відновлення коштом Фонду ліквідації наслідків російської агресії - Агентство відновлення

USAID надасть $1,5 млн грантів на підтримку експортних альянсів

Міністри фінансів і керівники банків G7 підтримали збільшення підтримки України до $44 млрд і готові запроваджувати нові санкції проти РФ

Заступник голови Мінфіну: Давайте виграємо війну і тоді будемо говорити про терміни приватизації ПриватБанку

USDA очікує падіння експорту пшениці з України у 2023/24МР на 5 млн тонн і кукурудзи на 9 млн тонн

ЦОВВ закуповуватимуть паливо та е/е через "Професійні закупівлі"

Tesla оновить ПЗ в 1 млн автомобілів у Китаї для вдосконалення гальмівної системи

Бельгія виділить Україні EUR92 млн за рахунок податків на заморожені російські активи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА