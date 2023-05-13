Розглянуто перші 377 проєктів відновлення коштом Фонду ліквідації наслідків російської агресії - Агентство відновлення

Міжвідомча робоча група на першому засіданні розглянула пропозиції 377 перших проєктів відновлення коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ, ідеться в повідомленні державного Агентства відновлення в суботу в телеграм-каналі.

"Кожне селище чи місто, Міністерство чи область може подати проєктну заявку за зрозумілою процедурою і отримати фінансування, якщо проєкт відповідає показникам пріоритезації. При цьому першочерговим залишається відновлення критичної інфраструктури та базових послуг в найбільш постраждалих громадах, забезпечення їх нормального функціонування", - наводять у повідомленні слова голови групи, віцепрем'єра - очільника Мінвідновлення Олександра Кубракова.

Згідно з релізом, за результатами засідання було визначено перелік проєктів із попередньою пріоритезацією, проте кількість відібраних об'єктів не уточнюється.

Наразі команда Агентства спільно зі службами відновлення в областях, представниками органів виконавчої влади проводить обстеження об'єктів, вивчає всю наявну документацію та опрацьовує відповідні механізми і терміни відновлення.

"Фахівці Агентства вже провели виїзні наради, оглянули об'єкти та оцінили поточні масштаби руйнувань. Все це дасть змогу після ухвалення рішення Урядом в найкоротші терміни розпочати реалізацію проєктів. Агентство буде відбудовувати за принципом build back better з урахуванням міжнародного досвіду та найкращих практик будівництва", - зазначив голова Агентства відновлення Мустафа Найєм.

Наступні засідання Міжвідомчої робочої групи транслюватимуться в онлайн-режимі та будуть доступні для публічного перегляду, йдеться в релізі.

Міжвідомча робоча група була створена відповідно до Порядку використання коштів Фонду, затвердженого постановою уряду №118 від 10 лютого 2023 року. Робоча група розглядає узагальнені пропозиції заявників, подані міністерствами, а також готує пропозиції уряду щодо виділення коштів Фонду.

До Фонду ліквідації наслідків російської агресії вже надійшли 17 млрд грн від "дочок" російських Ощадбанку і ВЕБ, а також половина від перерахованих Нацбанком до бюджету 71,87 млрд грн частини прибутку за 2022 рік.