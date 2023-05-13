Економіка

17:02 13.05.2023

Розглянуто перші 377 проєктів відновлення коштом Фонду ліквідації наслідків російської агресії - Агентство відновлення

2 хв читати
Розглянуто перші 377 проєктів відновлення коштом Фонду ліквідації наслідків російської агресії - Агентство відновлення

Міжвідомча робоча група на першому засіданні розглянула пропозиції 377 перших проєктів відновлення коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ, ідеться в повідомленні державного Агентства відновлення в суботу в телеграм-каналі.

"Кожне селище чи місто, Міністерство чи область може подати проєктну заявку за зрозумілою процедурою і отримати фінансування, якщо проєкт відповідає показникам пріоритезації. При цьому першочерговим залишається відновлення критичної інфраструктури та базових послуг в найбільш постраждалих громадах, забезпечення їх нормального функціонування", - наводять у повідомленні слова голови групи, віцепрем'єра - очільника Мінвідновлення Олександра Кубракова.

Згідно з релізом, за результатами засідання було визначено перелік проєктів із попередньою пріоритезацією, проте кількість відібраних об'єктів не уточнюється.

Наразі команда Агентства спільно зі службами відновлення в областях, представниками органів виконавчої влади проводить обстеження об'єктів, вивчає всю наявну документацію та опрацьовує відповідні механізми і терміни відновлення.

"Фахівці Агентства вже провели виїзні наради, оглянули об'єкти та оцінили поточні масштаби руйнувань. Все це дасть змогу після ухвалення рішення Урядом в найкоротші терміни розпочати реалізацію проєктів. Агентство буде відбудовувати за принципом build back better з урахуванням міжнародного досвіду та найкращих практик будівництва", - зазначив голова Агентства відновлення Мустафа Найєм.

Наступні засідання Міжвідомчої робочої групи транслюватимуться в онлайн-режимі та будуть доступні для публічного перегляду, йдеться в релізі.

Міжвідомча робоча група була створена відповідно до Порядку використання коштів Фонду, затвердженого постановою уряду №118 від 10 лютого 2023 року. Робоча група розглядає узагальнені пропозиції заявників, подані міністерствами, а також готує пропозиції уряду щодо виділення коштів Фонду.

До Фонду ліквідації наслідків російської агресії вже надійшли 17 млрд грн від "дочок" російських Ощадбанку і ВЕБ, а також половина від перерахованих Нацбанком до бюджету 71,87 млрд грн частини прибутку за 2022 рік.

 

Теги: #фонд #відновлення #проекти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:00 11.05.2023
Близько 5 тис. проєктів уже внесено до Галузевої системи управління відновленням інфраструктури екосистеми DREAM

Близько 5 тис. проєктів уже внесено до Галузевої системи управління відновленням інфраструктури екосистеми DREAM

10:36 11.05.2023
Про подолання енерго кризи в Дніпровському районі

Про подолання енерго кризи в Дніпровському районі

00:46 11.05.2023
В Україні опрацьовують відновлення територій у новому форматі безпеки

В Україні опрацьовують відновлення територій у новому форматі безпеки

14:28 10.05.2023
У Лондоні 15-16 травня відбудеться конференція "Відновлення України: відбудова на базі досліджень"

У Лондоні 15-16 травня відбудеться конференція "Відновлення України: відбудова на базі досліджень"

13:52 10.05.2023
"PepsiCo Україна" відновила виробництво напоїв у Миколаївській області та соків "Сандора" в Київській області

"PepsiCo Україна" відновила виробництво напоїв у Миколаївській області та соків "Сандора" в Київській області

10:21 10.05.2023
"Харківобленерго" планує під'єднати в травні 23 із 99 знеструмлених населених пунктів

"Харківобленерго" планує під'єднати в травні 23 із 99 знеструмлених населених пунктів

17:29 08.05.2023
Ляшко: Ми віддаємо пріоритет швидкому відновленню медінфраструктури та "первинці"

Ляшко: Ми віддаємо пріоритет швидкому відновленню медінфраструктури та "первинці"

07:50 06.05.2023
Компанія BlackRock опікуватиметься супроводом Фонду розвитку України - зустріч із Зеленським

Компанія BlackRock опікуватиметься супроводом Фонду розвитку України - зустріч із Зеленським

21:21 05.05.2023
Шмигаль у Великій Британії обговорив головні пріоритети майбутньої Конференції з питань відновлення України

Шмигаль у Великій Британії обговорив головні пріоритети майбутньої Конференції з питань відновлення України

17:58 05.05.2023
Альтернативні джерела забезпечать до 77% потреб Тростянця в енергії - майстер-план

Альтернативні джерела забезпечать до 77% потреб Тростянця в енергії - майстер-план

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

USAID надасть $1,5 млн грантів на підтримку експортних альянсів

Міністри фінансів і керівники банків G7 підтримали збільшення підтримки України до $44 млрд і готові запроваджувати нові санкції проти РФ

Понад 10 країн ЄС закликають ЄК пояснити призупинення імпорту українського зерна для п'яти країн союзу - ЗМІ

Країни ЄС не проти посилити обмеження щодо РФ у сфері енергетики - ЗМІ

Місія МВФ щодо першого перегляду програми EFF очікується наприкінці травня - фонд

ОСТАННЄ

USAID надасть $1,5 млн грантів на підтримку експортних альянсів

Міністри фінансів і керівники банків G7 підтримали збільшення підтримки України до $44 млрд і готові запроваджувати нові санкції проти РФ

Заступник голови Мінфіну: Давайте виграємо війну і тоді будемо говорити про терміни приватизації ПриватБанку

USDA очікує падіння експорту пшениці з України у 2023/24МР на 5 млн тонн і кукурудзи на 9 млн тонн

ЦОВВ закуповуватимуть паливо та е/е через "Професійні закупівлі"

Tesla оновить ПЗ в 1 млн автомобілів у Китаї для вдосконалення гальмівної системи

Бельгія виділить Україні EUR92 млн за рахунок податків на заморожені російські активи

"Метінвест" готовий приєднатися до "зеленого" переходу Європи, має намір розширювати свою присутність у ЄС - СЕО

Кабмін схвалив залучення EUR200 млн від ЄБРР для "Укрзалізниці"

У ЄС запропонували офіційно заборонити постачання нафти РФ нафтопроводом "Дружба" до ФРН і Польщі - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА