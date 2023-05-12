Кабмін схвалив залучення EUR200 млн від ЄБРР для "Укрзалізниці"

Кабінет Міністрів України схвалив залучення коштів Європейського банку реконструкції та розвитку в розмірі EUR200 млн для "Укрзалізниці", повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку готуємо проєкт відновлення залізниці. Ухвалюємо рішення про залучення від EUR200 млн для "Укрзалізниці", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, ці кошти підуть на закупівлю обладнання, необхідного для відновлення залізничних коридорів з Європейського Союзу, поліпшення пасажирських перевезень і закупівлі додаткових локомотивів.