Економіка

15:44 12.05.2023

Кабмін схвалив залучення EUR200 млн від ЄБРР для "Укрзалізниці"

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Кабмін схвалив залучення EUR200 млн від ЄБРР для "Укрзалізниці"

Кабінет Міністрів України схвалив залучення коштів Європейського банку реконструкції та розвитку в розмірі EUR200 млн для "Укрзалізниці", повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку готуємо проєкт відновлення залізниці. Ухвалюємо рішення про залучення від EUR200 млн для "Укрзалізниці", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, ці кошти підуть на закупівлю обладнання, необхідного для відновлення залізничних коридорів з Європейського Союзу, поліпшення пасажирських перевезень і закупівлі додаткових локомотивів.

Теги: #єбрр #укрзалізниця

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