Економіка

19:54 11.05.2023

УКАБ закликає зберегти пільговий режим оподаткування пального до закінчення війни

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УКАБ закликає зберегти пільговий режим оподаткування пального до закінчення війни

Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) закликає Верховну Раду зберегти пільговий режим оподаткування пального на весь період воєнного стану і підтримати відповідний законопроєкт №9174.

"Скасування пільгового режиму оподаткування пального з 1 липня 2023 року, враховуючи, що все ще триває гаряча фаза війни, є передчасним та негативно вплине на рівень цін і фінансову стійкість суб'єктів господарювання", - наголосили в бізнес-об'єднанні.

В УКАБ нагадали, що за ухваленим у вересні 2022 року законом було повернуто акцизи розміром EUR100 за 1000 л бензину та дизпального за збереження ПДВ на рівні 7%. Згідно з цим законом, з 1 липня 2023 року рівень ПДВ і акцизів на пальне повертається на довоєнний рівень: ПДВ - до 20%, акциз на бензин - до EUR213, на дизпальне - до EUR140 за 1000 л.

У бізнес-об'єднанні вважають недоречним збіг повного скасування пільг із початком збору врожаю, коли підвищується попит на пальне з боку аграріїв.

Теги: #укаб #пальне

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