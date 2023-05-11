Сільгоспземля в Україні у 2023 р. подорожчала на 20% - Мінагрополітики

Ціна купівлі-продажу землі сільгосппризначення в Україні у січні-квітні 2023 року зросла в середньому на 20%, із початку року таких операцій відбулося 13 тис., повідомив заступник міністра агрополітики з питань цифровізації Денис Башлик.

"Навіть якщо прибрати фактор інфляції, ми бачимо, зростання (цін - ІФ-У) триває. Але в регіонах, які розміщені близько до бойових дій, такого зростання немає", - зазначив він на пресконференції.

Заступник міністра уточнив, що у Львівській області на початку травня поточного року середня вартість 1 га сільгоспугідь становила 162 тис. грн, тоді як на момент відкриття ринку вона становила 51 тис. грн. У Київській області, за його словами, за цей час ціна зросла з 48 тис. грн до 148 тис. грн за га.

Водночас у Чернігівській області один га землі в середньому коштує 23 тис. грн, тоді як до війни він коштував 16-17 тис. грн, додав Башлик, припустивши, що зростання ціни пов'язане з інфляцією.

"У 2021 році в Україні було укладено 66 тис. угод купівлі-продажу землі на загальну площу 153 тис. га. У 2022 році таких угод було 53 тис., водночас ринок фактично не працював майже пів року через обмеження доступу до реєстрів", - сказав також заступник міністра.

СЕО "ProZorro.Продажі" Сергій Бут повідомив, що з моменту запуску електронних земельних аукціонів у жовтні 2021 року в системі "ProZorro.Продажі" вже завершилися аукціони з купівлі та оренди сільгоспземель на понад 1,2 млрд грн.

Як повідомлялося, ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні почав працювати 1 липня 2021 року. На першому етапі реформи право купувати та продавати земельні ділянки сільгосппризначення отримали лише громадяни країни, одна фізособа зможе мати у розпорядженні не більше ніж 100 га.

Право купувати землю сільгосппризначення 1 січня 2024 року отримають юридичні особи, створені згідно із законодавством України, водночас кінцевий бенефіціар однієї чи декількох юросіб зможе консолідувати через них сукупно не більше ніж 10 тис. га.