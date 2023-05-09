Економіка

19:03 09.05.2023

Тоннаж "зернового коридору" минулого тижня скоротився на 10%

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Тоннаж "зернового коридору" минулого тижня скоротився на 10%

Україна експортувала через морські порти Одеської області на 40-й тиждень роботи "зернового коридору", з 1 до 7 травня, 404 тис. тонн агропродукції - на 10% менше, ніж тижнем раніше, повідомив Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

"На жаль, нинішній антирекорд мінімальних відвантажень тижня оновився через постійне блокування повноцінної роботи "зернового коридору", - зазначив УКАБ, уточнивши, що менше було лише в перші три тижні роботи коридору.

За його даними, кількість завантажених кораблів залишилася на рівні попереднього тижня - 11 одиниць, проте вони ще не пройшли необхідної інспекції для продовження руху до клієнтів.

Як уточнює УКАБ, у структурі експорту української сільгосппродукції на 40-му тижні найбільші частки припали на пшеницю (41%) і кукурудзу (40%), ще 13% - на соняшникову олію (13%).

Українську продукцію відправили до Європи (Іспанія та Нідерланди) - 216 тис. тонн, країн Азії (Бангладеш, Китай і Туреччина) - 139 тис. тонн та Африки (Туніс і Марокко) - 49 тис. тонн.

Загалом від початку роботи "зернового коридору" з 1 серпня 2022 року до 7 травня 2023 року вдалося експортувати 29,7 млн тонн агропродукції, нагадав УКАБ, що виводить на середній обсяг відправлення на тиждень 742,5 тис. тонн.

Теги: #статистика #коридор

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