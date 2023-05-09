Економіка

16:32 09.05.2023

Компанія Веревського викупить близько 36% "Кернела" за підсумками тендера

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Компанія Веревського викупить близько 36% "Кернела" за підсумками тендера

Компанія Namsen Limited, що належить голові ради директорів одного з найбільших українських агрохолдингів "Кернел" Андрію Веревському та володіє 38,05% акцій агрохолдингу, що перебувають в обігу на ринку, за підсумками оголошеного 30 березня тендера про викуп залишку всіх акцій придбає ще близько 36%.

Як зазначено в повідомленні уповноваженої брокерської компанії Trigon DM, буде викуплено 30 млн 248,449 тис. акцій із заявлених Namsen 52 млн 57,219 тис.

Ціна викупу становить 18,5 злотих за акцію (близько $4,05 за поточним курсом), як і було заявлено, що виводить на загальну ціну викупу близько $122,4 млн.

Замовлення на продаж приймалися з 31 березня до 4 травня. Розрахунок заплановано провести 12 травня.

Namsen Limited зараз належить 38,05% всіх акцій, або 41,29% голосуючих.

15 польських фінансових інвесторів-міноритаріїв агрохолдингу "Кернел", що об'єдналися для захисту своїх інтересів, - міноритаріїв агрохолдингу "Кернел", які контролюють сумарно 18 млн 251,431 тис., або 21,72%, його акцій, 2 травня розірвали укладену 12 квітня акціонерну угоду.

"Кернел" до війни посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (приблизно 7% світового виробництва) та її експорту (приблизно 12%), а також був найбільшим виробником і продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні. Крім того, компанія займалася вирощуванням іншої агропродукції та її реалізацією.

У 2022 фінансовому році (ФР, липень-2021 - червень-2022) холдинг отримав $41 млн чистого збитку проти $506 млн чистого прибутку в попередньому ФР, його виторг скоротився на 5% - до $5,332 млрд, а показник EBITDA скоротився в 3,7 раза - до $220 млн.

Теги: #кернел #акції

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