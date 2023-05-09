Європарламент підтримав продовження лібералізації торговельного режиму з Україною

Європейський парламент підтримав пропозицію Європейської комісії продовжити ще на рік - до 5 червня 2024 року - скасування ввізного мита на український експорт до Європейського Союзу.

Відповідну резолюцію було проголосовано у вівторок у Страсбурзі в межах пленарного засідання Європарламенту. Проголосували 617 депутатів, з яких 537 - за, 42 - проти і 38 утрималися.

Захід застосовуватиметься наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Як повідомлялося, 28 квітня це рішення підтримали посли країн-членів ЄС у межах засідання Комітету постійних представників (Coreper). Днем раніше "зелене світло" на продовження лібералізації торговельного режиму для підтримки економіки країни дав комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі.

Подальше функціонування цього режиму стало можливим після того, як Європейська комісія, реагуючи на проблему із ввезенням української сільськогосподарської продукції в п'ятьох країнах ЄС - у Польщі, Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині, запровадила обмежувальні заходи, заборонивши з 2 травня до 5 червня цього року імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику. Водночас транзит зазначених товарів через п'ять держав далі до ЄС або інших країн за його межами зберігається. Крім того, для найбільш постраждалих фермерів цих країн буде виділено другий пакет фінансової підтримки в розмірі EUR100 млн. Проблему спричинило скупчення в цих країнах української сільськогосподарської продукції, призначеної для подальшого імпорту.