Український бізнес адаптується до війни, 68% компаній працюють у повному обсязі - Гетманцев

Бізнес продовжує краще адаптуватися до викликів, спровокованих повномасштабною збройною агресією Росії, з посиланням на результати опитування Європейської Бізнес Асоціації повідомляє у своєму телеграм-каналі голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у вівторок.

"У ІІ кварталі 2023 року: вже 68% компаній працюють у повному обсязі (у І кварталі - 54%, а у IV кварталі минулого року цей показник становив 44%); до 31% скоротилась кількість компаній, які працюють з обмеженнями (у січні-березні - 46%); 90% виплачують зарплати у повному обсязі (у І кварталі - 89%); до 2% зменшилась кількість компаній, які змушені звільняти персонал (у січні-березні таких було 5%); з 33% до 30% зменшилась кількість бізнесів, які мають запас фінансової міцності лише до півроку, натомість 60% мають резерви на рік і більше", - написав він.