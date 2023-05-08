Федерація роботодавців України наполягає на перегляді мінімальних роздрібних цін на деякі види алкоголю

Федерація роботодавців України (ФРУ) звернулася до Кабінету Міністрів із проханням переглянути мінімальні роздрібні ціни на деякі види алкогольної продукції та внести відповідні зміни до постанови №957.

"Сьогодні рівень мінімальних роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв уже не відповідає реальним витратам суб'єктів господарювання на їх виробництво та реалізацію", - пояснили у ФРУ та закликали Кабмін невідкладно розглянути зміни до постанови №957, переглянувши мінімальні роздрібні ціни на алкогольні напої.

У федерації нагадали, що постанова Кабміну №957 "Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв" діє з 30 жовтня 2008 року. За роки дії до неї вносили точкові зміни, останні з яких – 2021 року, вони стосувалися категорії деяких вин.

У ФРУ вказали на суттєві зміни в умовах ведення бізнесу в Україні останніми роками, зокрема подорожчання сировини та енергоносіїв, логістики в галузі виробництва алкогольних напоїв, збільшення виробничих витрат.

"Виробництво алкогольних напоїв в Україні поступово відновлюється, забезпечуючи зайнятість та стабільні надходження до державного і місцевого бюджетів. Одночасно провідні компанії відновлюють інвестиційні програми в модернізацію і розширення виробництва, експортні постачання", - ідеться у зверненні ФРУ.

Федерація наголосила, що абсолютна більшість виробників алкогольних напоїв докладала зусиль для збереження робочих місць в умовах пандемії COVID-19 і збройної агресії РФ проти України, забезпечувала гідні зарплати співробітникам, допомагала силам оборони та громадянам, які зазнали впливу війни.