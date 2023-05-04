Економіка

21:06 04.05.2023

Держгеонадр зупинила дію ліцензій Enwell Energy на Васищівське і Свистунківсько-Червонолуцьке родовища

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Держгеонадр зупинила дію ліцензій Enwell Energy на Васищівське і Свистунківсько-Червонолуцьке родовища

Державна служба геології та надр України зупинила дію ліцензії британської нафтогазової Enwell Energy plc (група "Смарт-Холдинг") на Васищівське (VAS, Харківська обл.) і Свистунківсько-Червонолуцьке (SC, Полтавська обл.) газоконденсатні родовища.

Згідно з наказом №232 від 4 травня 2023 року, відповідне рішення ухвалено на підставі п. 3 ч. 1 статті 26 закону "Про нафту і газ" і п. 3 ч. 1 ст. 57 Кодексу України про надра у зв'язку із запровадженням санкцій проти екснародного депутата Вадима Новинського.

"Enwell Energy припиняє польові роботи за ліцензією VAS, зокрема зупиняє видобуток на родовищі, яке наразі забезпечує приблизно 12% видобутку групи. Польові роботи на ліцензійній ділянці SC уже були і будуть призупинені. Компанія продовжує консультуватися зі своїми юридичними консультантами, зокрема з вищезазначених питань, з метою захисту своїх активів", - ідеться в біржовому повідомленні Enwell у четвер увечері.

Раніше Держгеонадр з тієї самої причини зупинила дію ліцензії на Островерхівське газоконденсатне родовище (Харківська обл.) ПрАТ "Укргазвидобуток", яке також входить до "Смарт-Холдингу".

Крім того, наказом №196 від 12 квітня 2023 року Держгеонадр зажадала від представництва "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" до 1 червня 2023 року надати додаткову інформацію та/або усунути порушення в розкритті інформації про кінцевих бенефіціарних власників Мехедівсько-Голотовщинського та Свиридівського газоконденсатних родовищ (обидва - Полтавська обл.).

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський указом від 1 грудня 2022 року ввів у дію рішення РНБО "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні та застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів", яким санкції було застосовано і щодо Новинського.

Санкційний пакет включає 12 типів накладених обмежень, зокрема повне блокування активів, заборону на здійснення торговельних операцій, позбавлення всіх державних нагород і відзнак, заборону на виведення капіталу за межі України.

Enwell Energy на початку січня 2023 року не виключила втрату ліцензій на видобуток вуглеводнів в Україні у зв'язку із запровадженням санкцій проти Новинського, а також ухваленням у країні нового законодавства, яке допускає таку можливість.

У середині січня 2023 року Smart Holding оголосила про зміну власника. "У рамках реструктуризації засновник Smart Holding Вадим Новинський вирішив передати активи в траст. Відповідні угоди Smart Trust і Step Trust було укладено в листопаді 2022 року, їх зареєструвала Комісія з цінних паперів і бірж Кіпру", - йшлося в повідомленні на сайті холдингу.

Служба безпеки України 10 квітня 2023 року здійснила обшук в офісі Enwell Energy в Яхниках (Полтавська обл.), під час якого було вилучено низку документів. Обшук відбувся у зв'язку з досудовим розслідуванням у кримінальній справі про обставини реорганізації групи Smart Holding, яка раніше оголосила про зміну власника, яким донедавна був Вадим Новинський.

Власники трастів Smart Trust і Step Trust, у які засновник Smart Holding Вадим Новинський передав свої активи, вважають неправомірними дії Міністерства юстиції України щодо виключення їх із реєстру кінцевих бенефіціарів підприємств ТОВ "Смарт-Холдинг", ТОВ "Укргазвидобуток" і ТОВ "Регал Петрлеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед".

Теги: #ліцензія #enwell_energy #газовидобуток

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