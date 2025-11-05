Україні не вдасться відновити 30-40% газовидобутку протягом ОЗП – директор ЦДЕ

Ураження атаками РФ компресорних станцій на газових об’єктах може залишити Україну без 30-40% газовидобутку протягом опалювального сезону, вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"На мою думку, ми не відновимо протягом опалювального сезону десь 30-40% нашого внутрішнього газового видобутку, бо зруйновані компресорні станції", – сказав Харченко під час брифінгу в Медіа-центрі України в Києві в середу.

За його словами, питання компресорів не тільки в наявності грошей, хоча вони коштують від $2,5 до 5-6 млн кожен, а їх треба десятки, але й у їхній доступності на світовому ринку.

"Тому відновлення газовидобутку справа навіть не одного року. Йдеться про 15-18 місяців для тих об’єктів, де треба відновлювати компресорні потужності", – пояснив Харченко.

Водночас він зазначив, що втрата таких потужностей призводить до технічної проблеми з підтриманням тиску в системі, а її можна вирішити завдяки власному видобутку, або імпорту.

При цьому, коментуючи озвучену головою правління НАК "Нафтогаз України" Сергієм Корецьким потребу в додаткових 4 млрд куб. м імпорту газу на ОЗП, Харченко вказав, що "4 млрд куб. м – це вже і "Нафтогаз" страхується, трохи дмухає на воду".

"Фізично, кількісно в нас газу достатньо. Але, на жаль, є проблема підтримування тиску в системі, яка є щоденною. Думаю, що реально ми пройдемо сезон, навіть, якщо буде законтрактовано 2-2,5 млрд куб. м з постачанням січень-березень", – висловив думку директор ЦДЕ.

Тим не менше, за прогнозами Харченка, "Україна ввійде в квітень знову з майже сухими сховищами, дуже близькими до сухих".

Він припустив, що для проходження наступного ОЗП імпорт має складати 4,5-5 млрд куб. м, але це буде залежати від наслідків наступних така РФ, темпів відновлення видобутку, а також доступності фінансових надходжень для "Нафтогазу".

"Певен, що по всіх ковенантах "Нафтогаз" зараз на межі неможливості брати гроші... А з пільговою ціною на газ для населення і теплокомуненерго в них гарантовано немає фінансового потоку, щоб покрити необхідні потреби власними силами. Тому є питання, яким чином буде готуватися наступний ОЗП в принципі, а що стосується обсягів, я певен, що мінімум 4,5-5 млрд куб. м імпортувати доведеться", – підкреслив Харченко.

Як повідомлялося, на пресконференції 28 жовтня голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький зазначив, що Україна до кінця опалювального сезону 2025/2026 років для сталого його проходження потребує додаткового імпорту газу обсягом трохи більше 4 млрд куб. За його словами, вона потребує на додатковий імпорт $1,9 млрд, значна частина з яких уже залучена.

Вночі 28 жовтня Україна пережила вже сьому з початку жовтня атаку РФ на газову інфраструктуру, яка цього разу пошкодила виробничі потужності в Полтавській області.

16 жовтня член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Наталія Бойко не підтвердила і не спростувала озвучені у ЗМІ дані про втрати Україною 60% добового видобутку внаслідок наймасованішої атаки РФ на газову інфраструктуру на початку жовтня.

Глава Національного банку України Андрій Пишний 18 жовтня заявив, що Росія атакує енергетичну інфраструктуру, і зараз 55% українського газовидобутку недоступне.

Група "Нафтогаз" для закупівлі газу у квітні отримала кредит на EUR270 млн від ЄБРР під державну гарантію, який Норвегія доповнила грантом EUR139 млн.

Пізніше група отримала EUR500 млн кредиту ЄБРР під гарантії Єврокомісії. На початку жовтня вона залучила EUR300 млн кредиту Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) під гарантії Єврокомісії. Також повідомлялося, що ЄБРР готує додаткове фінансування EUR500 млн для "Нафтогазу" для термінових закупівель газу.

Крім того, було залучено 3 млрд грн від АТ "Ощадбанк", 2,445 млрд грн від АТ "Укрексімбанк", по 4,7 млрд грн від "Укргазбанку" та Приватбанку.

У серпні уряд Норвегії виділив Україні 1 млрд норвезьких крон ($98,3 млн) для закупівлі природного газу.

Група "Нафтогаз" спрямувала на закупівлю газу для проходження зими $1 млрд власних коштів.