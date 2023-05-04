Економіка

20:04 04.05.2023

У Києві спрощено правила оренди комунальної власності

1 хв читати
У Києві спрощено правила оренди комунальної власності

Київська міська рада спростила методику розрахунку орендної плати за комунальне майно і встановила єдині вимоги до оформлення договірних відносин для орендарів, повідомляють на сайті Київської міської держадміністрації в четвер.

"На сьогодні в Києві налічується 6400 чинних договорів оренди на загальну площу близько 1,2 млн кв. м. Із них підпадають під дію методики розрахунку орендної плати близько 1900 договорів загальною площею близько 660 тис. кв. м", - поінформував директор департаменту комунальної власності КМДА Андрій Гудзь.

Також нова методика розрахунку орендної плати передбачає більше соціальних пільг для низки організацій та установ.

За словами Гудзя, кількість організацій, яким орендна плата встановлюється в розмірі 1 грн на рік, буде збільшена. До вже відомих категорій додали спілки осіб з інвалідністю, громадські та благодійні організації, установи, що здійснюють безоплатну психологічну, соціальну допомогу, реабілітацію та адаптацію осіб з інвалідністю, дітей з порушеннями розвитку.

Гудзь також зазначив, що навіть в умовах воєнного стану департамент комунальної власності продовжує проводити аукціони з продажу комунального майна.

Теги: #київ #нерухомість

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:14 04.05.2023
Пожежу 4-поверхової будівлі в Солом'янському районі локалізовано

Пожежу 4-поверхової будівлі в Солом'янському районі локалізовано

21:11 04.05.2023
У результаті падіння уламків БПЛА загоряння в Печерському районі Києва

У результаті падіння уламків БПЛА загоряння в Печерському районі Києва

20:46 04.05.2023
У Солом'янському районі Києва пожежа, ймовірно, через падіння уламків дрона

У Солом'янському районі Києва пожежа, ймовірно, через падіння уламків дрона

20:44 04.05.2023
Під час повітряної тривоги в Києві було збито БПЛА

Під час повітряної тривоги в Києві було збито БПЛА

20:26 04.05.2023
У Києві працює ППО

У Києві працює ППО

16:41 04.05.2023
Від початку повномасштабного вторгнення в Києві зареєструвалися майже 250 тис. ВПО, із них понад 45 тис. - діти

Від початку повномасштабного вторгнення в Києві зареєструвалися майже 250 тис. ВПО, із них понад 45 тис. - діти

15:22 04.05.2023
Частка інвестиційних угод із житлом у Києві наразі не вища за 20% - експерти

Частка інвестиційних угод із житлом у Києві наразі не вища за 20% - експерти

15:20 04.05.2023
Кличко закликав європейських партнерів-мерів міст сприяти залученню бізнесу в проєкти реконструкції Києва

Кличко закликав європейських партнерів-мерів міст сприяти залученню бізнесу в проєкти реконструкції Києва

12:38 04.05.2023
Програма "єОселя" має високий попит, проте гальмується через недостатнє фінансування - девелопери

Програма "єОселя" має високий попит, проте гальмується через недостатнє фінансування - девелопери

11:22 04.05.2023
Мер Брюсселя передав Києву дві карети швидкої допомоги - Кличко

Мер Брюсселя передав Києву дві карети швидкої допомоги - Кличко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україні доведеться імпортувати з середини літа 1ГВт потужності та запускати в роботу ТЕС на газі для покриття дефіциту е/е - експерт

Lugano Business Forum 11-12 травня обговорить участь бізнесу у відновленні України

Дефіцит держбюджету України у квітні-2023 знизився до 32,6 млрд грн - Мінфін

За рахунок продажу е/е Україна накопичить ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону - Шмигаль

Для післявоєнного відновлення України знадобляться сотні мільярдів доларів - посол Німеччини

ОСТАННЄ

Держгеонадр зупинила дію ліцензій Enwell Energy на Васищівське і Свистунківсько-Червонолуцьке родовища

Україні доведеться імпортувати з середини літа 1ГВт потужності та запускати в роботу ТЕС на газі для покриття дефіциту е/е - експерт

Міжнародні резерви України у квітні зросли на 13% до рекорду за 11 років

В Україні запустять пілотний проєкт із визначення земельного податку на підставі показників масової оцінки земель

Estee Lauder у III фінкварталі знизила чистий прибуток у 3,6 раза, погіршила прогноз на рік

FCA пропонує спростити правила лістингу у Великій Британії

Мексика за підсумками 2022р. наростила запаси вуглеводнів на 4% - до 23 млрд б.н.е.

"Кернел" інвестує $10 млн у будівництво в порту "Рені" нового перевантажувального термінала до кінця 2023 р

Власник KFC і Pizza Hut збільшив виторг у I кварталі на 6%, краще за прогноз

Shell, BP та Total випередили в енерготрейдингу Vitol, Trafigura, Mercuria та Gunvor у 2022 році - FT

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА