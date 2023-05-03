Економіка

14:15 03.05.2023

"Київтеплоенерго" розпочало реконструкцію магістральної тепломережі на Кільцевій дорозі

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"Київтеплоенерго" розпочало реконструкцію магістральної тепломережі на Кільцевій дорозі

КП "Київтеплоенерго" розпочало реконструкцію зношеної магістральної тепломережі на Південній Борщагівці, що забезпечує теплом і гарячою водою цілий мікрорайон.

"Роботи тривають на вулиці Кільцева дорога, де за останні роки сталося шість пошкоджень тепломережі", - повідомила компанія в пресрелізі в середу.

Як зазначається в документі, магістральний трубопровід діаметром 800 мм має стратегічне значення для теплопостачання усього житлового масиву, тому було ухвалено рішення про його перекладання.

"Замість старих прокладуть понад 200 м нових труб магістральної тепломережі. На період ремонтних робіт "Київтеплоенерго" здійснило переключення споживачів на інше теплоджерело, щоб зберегти постачання гарячої води жителям Південної Борщагівки", - зазначили в компанії.

Для заміни тепломереж "Київтеплоенерго" використовує сучасні попередньо ізольовані труби європейського зразка.

"Вони оснащені спеціальними датчиками аварійної сигналізації, яка в разі пошкодження трубопроводу дасть змогу з високою точністю визначити місце пошкодження та максимально локалізувати територію розриття", - поінформували в КП.

Термін експлуатації таких трубопроводів становить 40-50 років.

Як пояснили в компанії, всі роботи виконуються в рамках підготовки теплового господарства столиці до наступного опалювального сезону.

"Це дасть змогу знизити кількість пошкоджень на проблемних ділянках трубопроводів і мінімізувати терміни відключення опалення в період проведення ремонтів", - наголосили в "Київтеплоенерго".

Теги: #київтеплоенерго

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