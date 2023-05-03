"Метінвест" у I кв. сплатив понад 2,5 млрд грн податків до бюджету України

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у січні-березні поточного року з урахуванням асоційованих компаній і спільних підприємств перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні понад 2,5 млрд грн податків і зборів.

Згідно з пресрелізом компанії у середу, в умовах повномасштабного російського вторгнення в Україну "Метінвест" Ріната Ахметова залишається опорою економіки країни.

Українські підприємства "Метінвесту" за січень-березень цього року сплатили близько 725 млн грн єдиного соціального внеску, понад 649 млн грн податку із доходів фізичних осіб і близько 442 млн грн податку на прибуток.

Значними джерелами наповнення державного та місцевих бюджетів України стали плата за землю - понад 288 млн грн, плата за користування надрами - близько 174 млн грн, та екологічний податок - майже 136 млн грн.

Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков зазначив, що не в традиціях українців опускати руки.

"Тому підприємства "Метінвесту" продовжують наповнювати скарбницю України в надскладних воєнних умовах, під постійною загрозою ворожих обстрілів. Ми тримаємо стрій на економічному напрямі, незважаючи на втрату контролю над маріупольськими комбінатами, блокаду портів та інші негативні для галузі чинники. Адже розуміємо, що бізнес має працювати на перемогу, а потім і на відновлення України. Усі як один, бо країна в нас одна", - наголосив топменеджер, якого цитує пресслужба.

Як повідомлялося, з урахуванням асоційованих компаній і спільних підприємств у 2022 році "Метінвест" перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні 20,5 млрд грн податків і зборів.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою із видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані, здебільшого, в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - управляюча компанія групи "Метінвест".

Джерело: https://metinvestholding.com/ua/media/news/metnvest-u-i-kvartal-2023-roku-splativ-ponad-25-mlrd-grn-podatkv-do-byudzhetu-ukrani