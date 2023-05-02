Економіка

20:48 02.05.2023

Кабмін запустив процедуру корпоратизації "Енергоатома"

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Кабмін запустив процедуру корпоратизації "Енергоатома"

Кабінет міністрів на засіданні підтримав рішення, яке дає запуск процедурі перетворення держпідприємства "НАЕК "Енергоатом" на акціонерне товариство, повідомляється на урядовому порталі з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у вівторок.

"Енергоатом" - один із найбільших операторів АЕС у Європі, компанія стратегічно важлива для енергетичної безпеки держави. Приводимо її до міжнародних стандартів корпоративного управління. При цьому зберігаємо у власності держави 100% акцій підприємства", - зазначив він.

За словами прем'єра, у підсумку це підвищить ефективність управління, залучить додаткові кошти на реалізацію нових проєктів і посилить енергетичну незалежність.

Як доповнив урядову інформацію "Енергоатом" у телеграмі увечері у вівторок, Кабінет міністрів реорганізував держпідприємство шляхом його перетворення на АТ "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", 100% акцій у статутному капіталі якого належать державі та не підлягають приватизації або відчуженню в інший спосіб.

Також Кабмін створив комісію з перетворення "Енергоатома" і затвердив її склад, встановив термін заявлення кредиторами своїх вимог до підприємства - 2 місяці, і утворив інвентаризаційну комісію.

Як повідомлялося, Верховна Рада України 6 лютого 2023 року підтримала в другому читанні законопроєкт №8067 про корпоратизацію держпідприємства НАЕК "Енергоатом", який передбачає перетворення "Енергоатома" з державного підприємства на акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.

Корпоратизація "Енергоатома" передбачена кредитною угодою між компанією та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і ратифікованою Верховною Радою гарантійною угодою "Комплексна узагальнена програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних станцій".

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох активних АЕС України. Експлуатує Запорізьку, Південноукраїнську, Рівненську та Хмельницьку станції з 15 енергоблоками, оснащеними водо-водяними енергетичними реакторами, загальною встановленою електричною потужністю 13,8 ГВт.

 

 

Теги: #корпоратизація #енергоатом #шмигаль

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