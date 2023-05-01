Економіка

15:17 01.05.2023

Основні заходи щодо реформування енергосектора очікуються на післявоєнному етапі програми EFF – представник Фонду

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Основні заходи щодо реформування енергосектора очікуються на післявоєнному етапі програми EFF – представник Фонду

Нова програма розширеного фінансування EFF, як і попередні програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом (МВФ), приділятиме увагу реформам та заходам в енергетичному секторі, але очікується, що основні заходи із реформування визначать на другому етапі програми, після війни, повідомив постійний представник Фонду в Україні Ваграм Степанян.

"Влада висловила прихильність до реалізації своєчасної та амбітної програми реформ, спрямованої на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які були ускладнені війною. Вони усвідомлюють, що це передбачатиме відновлення та посилення конкуренції на оптовому та роздрібному газових ринках", – сказав він в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна".

Степанян зазначив, що забезпечення стійкості системи та зменшення квазіфіскальних зобов'язань потребуватиме поступового підвищення тарифів на енергоносії для забезпечення окупності витрат. Водночас важливо буде виділити достатні та адресні ресурси для захисту вразливих домогосподарств, додав він.

Коментуючи межу фінансування, що міститься в програмі, з бюджету в 60 млрд грн спеціальних обов’язків (ПСО) державних енергокомпаній із постачання населення дешевими енергоресурами, представник МВФ уточнив, що це не жорсткий ліміт, що обмежує можливість влади використовувати бюджетний ресурс для імпорту газу в разі гострої необхідності.

"Цю цифру слід розглядати як коригувальник мети бюджетного балансу, який дасть владі простір для задоволення потенційного тиску щодо витрат, зокрема щодо закупівлі газу або компенсації спецобов'язків, але за наявності фінансування", - пояснив Степанян.

Як повідомлялося, Мінфін на початку квітня направив уряду листа про фіскальні ризики держбюджету, копія якого є у розпорядженні агентства, згідно з яким "Нафтогаз" у проєкті фінплану на 2023 році запланував отримати з держбюджету 327,1 млрд грн для компенсації ПСО (зокрема 116 ,5 млрд грн за 2022 рік). Мінфін надавав Міненерго свої зауваження щодо цін та наполягає на необхідності проведення розрахунків виключно на підставі перевірених Держаудитслужбою витрат суб'єктів ринку природного газу.

Крім того, у листі акцентують увагу на відсутності у держбюджеті-2023 програм на погашення 76 млрд грн заборгованості на ринку газу відповідно до ухваленого минулого року закону та 36 млрд грн субвенції місцевим бюджетам на компенсації у тарифах для утримання цін на тепло та гарячу воду.

Нарешті, Мінфін, з посиланням на НКРЕКП, повідомляє, що у разі продовження ПСО учасників ринку електроенергії до кінця 2023 року з держбюджету потрібно ще 147,2 млрд грн, хоча така стаття в ньому відсутня.

Базовий сценарій чотирирічної програми EFF передбачає "згортання" війни у середині 2024 року, негативний – наприкінці 2025 року.

Теги: #мвф #енергетика #степанян

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