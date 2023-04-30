Економіка

17:11 30.04.2023

Україна у квітні експортувала близько 90 тис. МВт-год електроенергії

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Україна у квітні експортувала близько 90 тис. МВт-год електроенергії

Експорт електроенергії, відновлений у квітні після його зупинення в жовтні, становив за місяць 89,7 тис. МВт-год, свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.

Найбільше е/е експортовано до Молдови - понад 40 тис. МВт-год, ще 30,4 тис. МВт-год надійшло до Польщі і 19,2 тис. МВт-год - до Словаччини.

Щодо Молдови трейдери поступово збільшували броньовану потужність перерізу для експорту і останніми днями бронювали близько 85-95% із 650 МВт запропонованої годинної пропускної спроможності. На ринку стверджують, що більша частина поставленої в Молдову е/е далі йде в Румунію.

Загалом найбільше на молдовському напрямку бронювали держенерготрейдер "ЕКУ" (по 150 МВт на кожну годину), ПрАТ "Укргідроенерго" (по 100 МВт на кожну годину), "Д.Трейдінг" (по 130 МВт на кожну годину), "Артлекс-Енерджі" та "Сіпіджі Енерджі" (переважно по 50 МВт на кожну годину). Також переріз бронювали "ДЕ Трейдинг", "ЕРУ Трейдинг", "ЕЕС", "Куб Енерджі", "Смарт Грід Україна", "НАП-Ком'юніті", "НАП-Ком'юніті Трейдинг", "Астат Енерджі". Крім того, з 26 квітня на експорт вийшло ПАТ "Центренерго", яке бронювало по 10-11 МВт на кожну годину.

Експорт е/е до Польщі здійснює "ДТЕК Західенерго" - традиційно по 1800 МВт-год на добу, бронюючи для цього максимальну наразі потужність перетину - по 75 МВт на кожну годину.

Перетин у Словаччину, єдиний оплачуваний трейдерами через великий інтерес до цього напрямку і конкуренцію на ньому, ділили "ДТЕК Західенерго", що викуповувало до 146 МВт із 200 МВт його годинної потужності, "ДЕ Трейдинг" (близько 50 МВт), "ЕРУ Трейдинг", "Ле Трейдінг Україна", "ТЕС" і один раз держенерготрейдер "ЕКУ", який викупив 10 МВт на одну годину.

Теги: #експорт #електроенергія

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