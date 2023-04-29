ПриватБанк виплатить майже 24,2 млрд грн дивідендів до держбюджету за 2022 р.

Державний ПриватБанк, найбільший на ринку, виплатить за підсумками роботи у 2022 році дивіденди до державного бюджету в розмірі 24 млрд 158,37 млн грн, або 80% від чистого прибутку.

Як ідеться в повідомленні Мінфіну, відповідний розподіл прибутку затвердив Кабінет міністрів на засіданні 28 квітня.

Чистий прибуток ПриватБанку за 2022 рік становив 30,198 млрд грн, скоротившись на 13,7% порівняно з 2021 роком, за підсумками якого банк заплатив до держбюджету 28 млрд грн дивідендів, що також становило 80% від чистого прибутку.