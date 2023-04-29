Економіка

13:53 29.04.2023

ПриватБанк виплатить майже 24,2 млрд грн дивідендів до держбюджету за 2022 р.

1 хв читати
ПриватБанк виплатить майже 24,2 млрд грн дивідендів до держбюджету за 2022 р.

Державний ПриватБанк, найбільший на ринку, виплатить за підсумками роботи у 2022 році дивіденди до державного бюджету в розмірі 24 млрд 158,37 млн грн, або 80% від чистого прибутку.

Як ідеться в повідомленні Мінфіну, відповідний розподіл прибутку затвердив Кабінет міністрів на засіданні 28 квітня.

Чистий прибуток ПриватБанку за 2022 рік становив 30,198 млрд грн, скоротившись на 13,7% порівняно з 2021 роком, за підсумками якого банк заплатив до держбюджету 28 млрд грн дивідендів, що також становило 80% від чистого прибутку.

Теги: #бюджет #приватбанк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:15 28.04.2023
НБУ перевів рекордні 72 млрд грн прибутку за 2022 рік до держбюджету

НБУ перевів рекордні 72 млрд грн прибутку за 2022 рік до держбюджету

12:29 27.04.2023
Уряд має контролювати будь-які зміни до бюджету – глава Мінфіну

Уряд має контролювати будь-які зміни до бюджету – глава Мінфіну

12:37 18.04.2023
Видатки держбюджету на закупівлю військової техніки у березні зросли до 34,4 млрд грн, а виплати військовим знизилися до 67,3 млрд грн – Мінфін

Видатки держбюджету на закупівлю військової техніки у березні зросли до 34,4 млрд грн, а виплати військовим знизилися до 67,3 млрд грн – Мінфін

18:56 11.04.2023
ВР ухвалила закон-бенчмарк програми з МВФ про внесення змін до Бюджетного кодексу в частині використання коштів на підтримку України

ВР ухвалила закон-бенчмарк програми з МВФ про внесення змін до Бюджетного кодексу в частині використання коштів на підтримку України

18:40 05.04.2023
Коломойський сплатить 600 тис. фунтів за відзив на позов ПриватБанку в Лондоні - банк

Коломойський сплатить 600 тис. фунтів за відзив на позов ПриватБанку в Лондоні - банк

12:28 04.04.2023
Дефіцит держбюджету України в березні-2023 знизився до 59,2 млрд грн - Мінфін

Дефіцит держбюджету України в березні-2023 знизився до 59,2 млрд грн - Мінфін

19:34 23.03.2023
Мінфін України відновлює середньострокове бюджетне планування

Мінфін України відновлює середньострокове бюджетне планування

13:45 21.03.2023
ВР збільшила видатки держбюджету на 537 млрд грн, переважно на оборону

ВР збільшила видатки держбюджету на 537 млрд грн, переважно на оборону

19:26 19.03.2023
ПриватБанк наростив свою частку в кредитуванні бізнесу в Україні до понад 5%

ПриватБанк наростив свою частку в кредитуванні бізнесу в Україні до понад 5%

19:29 13.03.2023
Оборонний бюджет США наступного року буде орієнтований на протидію КНР і на усунення гострої загрози, що походить від Росії

Оборонний бюджет США наступного року буде орієнтований на протидію КНР і на усунення гострої загрози, що походить від Росії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уряди України та Словаччини мають "тісніше" обговорити питання експорту українського зерна - Чапутова

Енергосистема не постраждала від російської ракетної атаки у п'ятницю - "Укренерго"

Метою Нацстратегії доходів є зниження зовнішньої залежності України - глава Мінфіну

Україні важлива підтримка власників її євробондів, час для пошуку правильного рішення ще є – глава Мінфіну

Уряд має контролювати будь-які зміни до бюджету – глава Мінфіну

ОСТАННЄ

Тимчасова спільна для п'яти країн ЄС заборона імпорту низки сільгосппродуктів з України набуде чинності 2 травня - ЗМІ

Прем'єр Польщі заявив про згоду на заміну односторонніх блокад української агропродукції тимчасовою забороною Єврокомісії

Штучне обмеження торгівлі з Євросоюзом б'є по Україні - Зеленський про розмову з Мішелем

Уряди України та Словаччини мають "тісніше" обговорити питання експорту українського зерна - Чапутова

Україна отримала від США черговий грант $1,25 млрд – Мінфін

"Метінвест" має намір постачати сталь для відновлення України у партнерстві з італійськими компаніями - СЕО

Кабмін виділив Київській ОВА 35,8 млн грн для відшкодування витрат на ліквідацію наслідків бойових дій в області у 2022 році

Енергосистема не постраждала від російської ракетної атаки у п'ятницю - "Укренерго"

"Укренерго" допускає дефіцит е/е влітку і розраховує компенсувати його збільшенням генерації ТЕС та імпортом -

Україна обговорює з МФО залучення інвестицій у відновлення та розвиток енергосектора

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА