Економіка

19:32 28.04.2023

Прем'єр Польщі заявив про згоду на заміну односторонніх блокад української агропродукції тимчасовою забороною Єврокомісії

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Прем'єр Польщі заявив про згоду на заміну односторонніх блокад української агропродукції тимчасовою забороною Єврокомісії

Європейська комісія і Польща досягли домовленості щодо скасування запровадженої Варшавою блокади імпорту української сільгосппродукції та заміни її на тимчасову заборону Єврокомісією групи агропродуктів, повідомив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький.

"Йдеться переважно про зернові та кукурудзу", - заявив керівник польського уряду, не уточнивши, яким є повний перелік товарів, що підпадають під обмеження, повідомляє агентство PAP.

Офіційний твіттер канцелярії уряду Польщі повідомив у п'ятницю, що Моравецький обговорив це питання з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом, проте інші деталі відсутні.

Офіційний представник Єврокомісії на брифінгу вдень повідомила, що нової інформації, яку можна було б оприлюднити, поки що немає.

Польський прем'єр уточнив ЗМІ, що узгодження фіналізовано, і найближчими днями буде підписано угоду між ЄС і п'ятьма "прифронтовими" країнами: Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Болгарією щодо сільського господарства.

Крім цього, є домовленість про проведення Європейською комісією розслідування імпорту з України молока, м'яса птиці та яєць, наслідком якого може бути запровадження захисних мит.

Зазначено, що Єврокомісія виділить додатково EUR100 млн на підтримку фермерів п'яти країн, з яких Польща отримає майже EUR40 млн. Брюссель також обіцяє допомогти з експортом зерна, зазначено в інформації.

Як повідомлялося, Польща, Словаччина, Болгарія та Угорщина, порушуючи норми ЄС та Угоду про асоціацію з Україною, запровадили заборону на експорт низки сільгосптоварів з України, проте дозволили їх транзит своєю територією та разом із Румунією ведуть перемовини з Єврокомісією щодо довгострокового рішення.

Єврокомісія погодилася включити до списку заборонених для імпорту до цих країн українську пшеницю, кукурудзу, ріпак, соняшник і соняшникову олію та запропонувала виплатити фермерам постраждалих країн іще EUR100 млн на додачу до раніше виділених EUR56 млн. Згідно з пропозицією ЄК, заборона діятиме до 5 червня 2023 року, проте зазначені п'ять країн наполягали на її продовженні до кінця поточного року і просили розширити список заборонених до імпорту товарів ще на сім-вісім позицій, до яких включити м'ясо, яйця, молочні продукти тощо.

 

 

Теги: #польща #єс #агропродукція #узгодження

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