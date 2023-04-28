Уряди України та Словаччини мають "тісніше" обговорити питання експорту українського зерна - Чапутова

Президент Словаччини Зузана Чапутова вважає, що уряди України та Словаччини мають ретельніше обговорити питання експорту в країну українського зерна з метою захисту інтересів обох країн.

"Ми ніколи не забороняли транспортування. Ті певні заходи, яких було вжито, це було пов'язано з фітосанітарними стандартами і з якістю зерна. І це була реакція на кроки інших держав", - сказала вона в п'ятницю в Києві на брифінгу після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше Словаччина, як і низка інших східноєвропейських країн, заборонила імпорт українського зерна.

"Кілька годин тому Єврокомісія ухвалила рішення, яке означає продовження безмитного режиму. Ми говорили з президентом Зеленським про те, щоб наші уряди більш тісно обговорили це питання, щоб були захищені інтереси обох країн", - сказала вона.

Також президент Словаччини нагадала, що країна направила групи експертів, які "задокументують воєнні злочини" в Україні. "Це потрібно, щоб ми в майбутньому могли притягнути винних до відповідальності", - сказала вона.

Говорячи про Вільнюський саміт НАТО, Чапутова зазначила, що "кожна країна має прийняти рішення: складовою частиною чого вона хоче бути. Дуже важливо досягти результатів саміту, але важлива також підтримка і конкретна допомога".