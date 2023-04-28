Економіка

17:04 28.04.2023

Кабмін виділив Київській ОВА 35,8 млн грн для відшкодування витрат на ліквідацію наслідків бойових дій в області у 2022 році

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Кабмін виділив Київській ОВА 35,8 млн грн для відшкодування витрат на ліквідацію наслідків бойових дій в області у 2022 році

Кабінет Міністрів України виділив Київській обласній військовій адміністрації 35,8 млн грн для погашення кредиторської заборгованості з відшкодування витрат на ліквідацію наслідків бойових дій в області у 2022 році.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, Київській обласній державній адміністрації (для Київської обласної військової адміністрації) виділено 35 млн 835,024 тис. грн для погашення кредиторської заборгованості з відшкодування витрат, пов'язаних зі здійсненням заходів із ліквідації наслідків бойових дій у Київській області у 2022 році.

 

 

Теги: #кошти #київська_область

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