"Укренерго" допускає дефіцит е/е влітку і розраховує компенсувати його збільшенням генерації ТЕС та імпортом

Системний оператор НЕК "Укренерго" допускає дефіцит потужності для виробництва е/е влітку через надскладну ремонтну кампанію генерації у зв'язку з ушкодженнями обстрілами та розраховує компенсувати його включенням у роботу всіх можливих потужностей, а також за необхідності імпортом е/е, повідомив голова правління НЕК Володимир Кудрицький.

"Дефіцит можливий, і це сезонне явище. Зазвичай упродовж весни-літа є надлишок потужності, що дозволяє експортувати е/е, а восени через похолодання спостерігається дефіцит. Так от цього року через значні пошкодження електростанцій ми можемо бачити дефіцит і влітку", - сказав він в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" в четвер.

За його словами, цей дефіцит потрібно буде компенсувати насамперед збільшенням потужності на ТЕС, які матимуть змогу працювати, а також імпортом е/е, дозволені Європою потужності для якого становлять 1050 МВт (щогодини).

За прогнозами очільника ОСП, закінчення водопілля, яке, за його словами, наразі є фактором компенсації втрати потужностей, що йдуть у ремонт або відновлюються, а також допомагає збалансувати енергосистему та забезпечує певні обсяги експорту, закінчується в червні.

"Тоді ми матимемо менше спроможності виробляти е/е на ГЕС. Це все враховується в наших планах, у балансах, які складає "Укренерго", але ремонтна кампанія цього літа буде викликом, який нам потрібно пройти, напружуючи наші зусилля і максимізувавши всі можливі генеруючі потужності", - розповів він про плани ОСП.

Коментуючи питання експорту е/е до Європи, Кудрицький наголосив, що для його збільшення необхідно привести у відповідність до європейської українську модель проведення аукціонів з розподілу доступної спроможності перетину у відповідність до європейської.

"Це питання також і процедурне, оскільки чинна модель проведення аукціонів - це та наша модель, яка діяла до вторгнення (до синхронізації 16 березня 2022 року енергосистем Європи та України, до цього об'єднаної з РФ - ЕР). Європейська модель дещо інша, і європейці вже починають від нас вимагати переходити на європроцедуру. Чим швидше ми імплементуємо європейське законодавство, тим більше в нас буде можливість експортувати", - пояснив голова правління "Укренерго".

Як повідомлялося, Міненерго на початку квітня 2023 року відновило зупинений у зв'язку з масованими атаками РФ у жовтні 2022 року експорт електроенергії, наголосивши водночас, що його здійснюватимуть за умов профіциту е/е і винятково в разі дотримання пріоритетності постачання українським споживачам.

Експорт в Словаччину, що тривав чотири дня після цього, призупинено з 21 квітня з ініціативи словацького оператора системи передачі, якого не влаштувало, що аукціони з розподілу потужності перетину були проведені "Укренерго" на півгодини раніше.

Експерти на ринку припускають, що словацька сторона наполягає на розподілі доходів від продажу перетину, для чого необхідно проводити спільні аукціони. Варто зазначити, що перетин у Словаччину був єдиним, оплачуваним трейдерами, і за чотири дні приніс "Укренерго" майже 17 млн грн.

20 квітня ввечері НКРЕКП і Міненерго обвинуватили у зриві експорту "Укренерго", яка не налагодила, на їхню думку, проведення спільних з операторами країн-сусідів аукціонів.

Пресслужба "Укренерго" в коментарях журналістам, а потім в офіційній заяві зазначила, що чинний порядок розподілу пропускної спроможності міждержавних зв'язків не передбачає можливості проведення спільних аукціонів, і "Укренерго" щонайменше тричі зверталося до регулятора з проханням затвердити порядок їх проведення.

Водночас НКРЕКП 26 квітня розмістила пресреліз, у якому повідомила, що за її ініціативи відбулася нарада з представниками Єврокомісії, Енергетичного співтовариства, словацького енергорегулятора, а також операторів систем передачі (ОСП) України та Словаччини щодо пошуку механізмів відновлення експорту української електроенергії до Словаччини.

"Учасники заходу досягли домовленості, що оператори систем передачі України та Словаччини узгодять розроблену НЕК "Укренерго" угоду про здійснення експорту та передадуть її на затвердження Регулятору, що передбачено ч.3 ст.43 закону України "Про ринок електричної енергії", - констатував український регулятор.

Дозволена ENTSO-E максимальна пропускна здатність для експорту електроенергії в Європу становить 400 МВт. "Укренерго" спільно з європейськими колегами працює над можливістю збільшення цього обсягу.