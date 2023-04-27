Економіка

14:20 27.04.2023

Нацбанк України на 2023р. покращив прогноз інфляції до 14,8%

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Нацбанк України на 2023р. покращив прогноз інфляції до 14,8%

Національний банк України (НБУ), як і очікував ринок, покращив прогноз інфляції на 2023 рік до 14,8% (у січневому прогнозі – 18,7%), повідомила пресслужба регулятора у четвер.

"Інфляція знижуватиметься і надалі, зокрема, через здешевлення енергоносіїв на світових ринках, стриманий внутрішній попит, а також вплив монетарної політики НБУ. Враховуючи комбінований ефект цих факторів і значно кращу, ніж очікувалося, ситуацію в енергетичному секторі, НБУ переглянув прогноз інфляції на 2023 рік - з 18,7% до 14,8%", - пояснюється в повідомленні.

НБУ очікує, що у наступні роки інфляція повернеться до однознакового рівня.

Згідно з повідомленням, ослаблення цінового тиску в наступні роки насамперед сприятиме зменшенню ризиків безпеки, яке є основним припущенням прогнозу НБУ.

У таких умовах прогнозується покращення інфляційних очікувань, а також нарощування пропозиції товарів завдяки відновленню оптимальних логістичних шляхів та виробничих потужностей.

Враховуючи це, НБУ очікує, що інфляція знизиться 2024 року до 9,6%, а 2025 року – до 6%.

Теги: #прогноз #інфляція

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