"Астарта" не вважає великою загрозою заборону Польщі на імпорт українських агротоварів

Агропромисловий холдинг "Астарта" не очікує істотного зниження доходів через запроваджену Польщею та іншими сусідніми країнами заборону на ввезення сільгосппродукції з України, оскільки має намір експортувати свою продукцію до країн Західної Європи, заявили у вівторок на онлайн-конференції представники правління компанії.

"У нас є дозвіл на транзит через ці країни. Нашими експортними цілями є, швидше, країни Західної Європи, наприклад, Іспанія, Італія, Греція, Хорватія. Ми не бачимо великого ризику для наших доходів", - цитує Infostrefa комерційного директора "Астарти" В'ячеслава Чука з конференц-кола у вівторок.

Директор зі зв'язків з інвесторами Юлія Берещенко висловила впевненість, що "Астарту" підтримає очікуваний дефіцит цукру в ЄС і на світовому ринку.

"Дефіцит цукру очікується не тільки в ЄС, а й у всьому світі, оскільки найбільші світові виробники цукру, такі як Бразилія та Індія, починають використовувати цукор для виробництва етанолу. Це потенційно може скоротити експорт цих країн", - сказала вона.

Як повідомлялося, агропромхолдинг "Астарта", найбільший виробник цукру в Україні, у 2022 році отримав EUR65,16 млн чистого прибутку, що на 46,8% менше порівняно з 2021 роком.

EBITDA холдингу скоротилася на 23,2% - до EUR154,77 млн, тоді як виручка зросла на 3,8% - до EUR510,07 млн.