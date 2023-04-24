Економіка

17:56 24.04.2023

УЗ відновила перевезення сільгосппродукції на експорт для транзиту через Польщу

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УЗ відновила перевезення сільгосппродукції на експорт для транзиту через Польщу

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) відновило перевезення української сільськогосподарської продукції на експорт залізничним транспортом для транзиту через територію Польщі, припинені з 15 квітня.

Відповідні відвантаження дозволено для наземного транзиту і для транзиту до морських портів Гданськ, Гдиня, Свіноуйсьце і Шецин, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі УЗ.

"Укрзалізниця" відновлює експортні транзитні перевезення українських сільськогосподарських вантажів залізничним транспортом через територію Польщі. Відповідне повідомлення про скасування обмежень на зазначені перевезення компанія отримала від польського перевізника PKP Cargo 21 квітня 2023 року", - ідеться в повідомленні.

Зазначено, що цьому передувало розпорядження щодо транзитних вантажів з України міністра розвитку і технологій Польщі Вальдемара Буди.

Водночас уточнюється, що дзеркальні обмежувальні конвенції щодо транзиту низки вантажів у напрямку Польщі, запроваджені УЗ із 17 квітня після звернення польських залізничних операторів PKP Cargo і PKP LHS, також буде скасовано незабаром.

УЗ зазначила, що вітає рішення про скасування обмежень на переміщення сільськогосподарських вантажів з України територією Польщі та проводить постійну оперативну роботу спільно з вантажовідправниками для синхронізації перевезень і зменшення черг на прикордонних переходах.

Водночас питання щодо 3 тис. вагонів з українською сільгосппродукцією, які були завантажені та прийняті до перевезення до введення конвенційної заборони польськими перевізниками, залишається невирішеним.

Раніше повідомлялося, що Польща розширить кількість портів для транзиту української сільгосппродукції за рахунок Колобжега.

Як повідомлялося, Польща, Угорщина, Болгарія, Словаччина і Румунія заборонили імпорт українських сільгосптоварів, але дозволили їх транзит. Переважно українські вантажі прямують до портів на Балтійському морі, які розташовані на території Польщі та Німеччини, а також до чорноморських портів Румунії та Болгарії.

Теги: #уз #агро #єс

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