Економіка

15:05 23.04.2023

Румунія запроваджує пломбування транзитних перевезень аграрних вантажів з України

1 хв читати
Румунія запроваджує пломбування транзитних перевезень аграрних вантажів з України

 Румунія з понеділка, 24 квітня, почне пломбування транспортних засобів, що перевозять українську аграрну продукцію в режимі транзиту, повідомляє "Укртрансбезпека" в неділю в телеграм-каналі за підсумками зустрічі міністра агрополітики України Миколи Сольського і його румунського колеги Петра Деа.

"Встановлювати пломби на вантажний автотранспорт з українським аграрним транзитним товаром будуть митні органи Румунії", - зазначено в релізі.

Згідно з ним, перевізникам, які прямують через Румунію транзитом, важливо підготувати вантажівку до пломбування і прибувати до кордону тільки після виконання відповідних умов.

Раніше цього тижня подібні вимоги щодо пломбування транзитних українських автомобільних аграрних вантажів запровадила Польща.

 

Теги: #зерно #румунія #укртрансбезпека

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:58 20.04.2023
Литва готова допомогти Україні експортувати до 1 млн тонн зерна залізницею

Литва готова допомогти Україні експортувати до 1 млн тонн зерна залізницею

08:56 19.04.2023
Інспекції суден щодо зернової угоди не проводять уже два дні

Інспекції суден щодо зернової угоди не проводять уже два дні

17:41 18.04.2023
Посилення блокади "зернового коридору" критичніше за заборону на імпорт з боку низки країн ЄС - ВАР

Посилення блокади "зернового коридору" критичніше за заборону на імпорт з боку низки країн ЄС - ВАР

17:09 18.04.2023
Порошенко пропонує Єврокомісії викупити українське зерно для гуманітарних потреб і продовжити безмитний режим для експорту

Порошенко пропонує Єврокомісії викупити українське зерно для гуманітарних потреб і продовжити безмитний режим для експорту

19:36 17.04.2023
Боррель про блокування РФ суден із зерном: ЄС підтримує зусилля ООН і продовжить сприяння експорту через коридори солідарності

Боррель про блокування РФ суден із зерном: ЄС підтримує зусилля ООН і продовжить сприяння експорту через коридори солідарності

18:05 17.04.2023
Чехія не має наміру забороняти імпорт зерна з України, але працює над спільним вирішенням проблеми на рівні ЄС

Чехія не має наміру забороняти імпорт зерна з України, але працює над спільним вирішенням проблеми на рівні ЄС

16:19 17.04.2023
Понад 50 кораблів чекають у протоці Босфор на дозвіл вирушити в українські порти і завантажити зерно, РФ намагається задушити економіку України - посол США

Понад 50 кораблів чекають у протоці Босфор на дозвіл вирушити в українські порти і завантажити зерно, РФ намагається задушити економіку України - посол США

14:49 17.04.2023
РФ знову заблокувала інспекції суден з українським зерном у Босфорі - Мінвідновлення України

РФ знову заблокувала інспекції суден з українським зерном у Босфорі - Мінвідновлення України

01:51 17.04.2023
Болгарія слідом за Польщею та Угорщиною подумує про ембарго на українське зерно

Болгарія слідом за Польщею та Угорщиною подумує про ембарго на українське зерно

20:42 16.04.2023
Україна і Угорщина обговорили продовження переговорів щодо досягнення домовленостей щодо експорту українського зерна

Україна і Угорщина обговорили продовження переговорів щодо досягнення домовленостей щодо експорту українського зерна

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Prozorro відкриває інформацію про беззбройові оборонні закупівлі - Мінекономіки

Болгарія розблокує вантажівки з українською агропродукцією на кордоні

Зеленський закликав ЄБРР приділити увагу іпотечному кредитуванню та наголосив на важливості прискорення всіх проєктів банку в Україні

"Метінвест" погасив облігації 2023 року в повному обсязі

УЗ заборонила перевезення у бік Угорщини зернових та низки товарів продовольчої групи

ОСТАННЄ

Prozorro відкриває інформацію про беззбройові оборонні закупівлі - Мінекономіки

П'ять країн запропонували Єврокомісії розширити перелік аграрної продукції з України, яка може прямувати транзитом - ЗМІ

Болгарія розблокує вантажівки з українською агропродукцією на кордоні

Енергоатом і Holtec International домовилися про будівництво в Україні до 20 атомних енергоблоків

ЄБА просить Єврокомісію припинити порушення Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Болгарією законодавства ЄС

Розглядають варіант підвищення тарифів на е/е для населення до 2,4 грн/кВт-год або 2,8 грн/кВт-год

Україна в березні наростила виплавку сталі в 2,1 раза до березня-2022, зберігши 25-те місце в рейтингу Worldsteel

ЄБА закликає Раду не підтримувати закони щодо запровадження внесків на маркетинг молочної продукції

Зеленський закликав ЄБРР приділити увагу іпотечному кредитуванню та наголосив на важливості прискорення всіх проєктів банку в Україні

"Метінвест" погасив облігації 2023 року в повному обсязі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА