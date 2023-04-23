Румунія запроваджує пломбування транзитних перевезень аграрних вантажів з України

Румунія з понеділка, 24 квітня, почне пломбування транспортних засобів, що перевозять українську аграрну продукцію в режимі транзиту, повідомляє "Укртрансбезпека" в неділю в телеграм-каналі за підсумками зустрічі міністра агрополітики України Миколи Сольського і його румунського колеги Петра Деа.

"Встановлювати пломби на вантажний автотранспорт з українським аграрним транзитним товаром будуть митні органи Румунії", - зазначено в релізі.

Згідно з ним, перевізникам, які прямують через Румунію транзитом, важливо підготувати вантажівку до пломбування і прибувати до кордону тільки після виконання відповідних умов.

Раніше цього тижня подібні вимоги щодо пломбування транзитних українських автомобільних аграрних вантажів запровадила Польща.