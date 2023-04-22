Енергоатом і Holtec International домовилися про будівництво в Україні до 20 атомних енергоблоків

Президент ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін і президент і виконавчий директор американської компанії Holtec International Кріс Сінгх уклали 21 квітня угоду про співробітництво в розгортанні малих модульних реакторів (ММР), що передбачає будівництво до 20 реакторів SMR-160, із реалізацією першого пілотного проєкту та виходу на мінімальну регульовану потужність реактора і підключення до мережі до березня 2029 року.

Як повідомляється на сайті "Енергоатому" в суботу, Котін підписав договір у Києві, а Сінгх - у Камдені (Нью-Джерсі, США). На церемонії також були присутні міністр енергетики України Герман Галущенко та віцепрезидент Holtec International з діяльності в Україні Ріаз Аван.

"Спорудження в Україні ММР не лише сприятиме зміцненню енергетичної безпеки держави, а й дасть змогу замінити зруйновані російськими атаками теплоенергетичні потужності та досягти цілей декарбонізації. Україна має значний кадровий потенціал для розбудови провідних атомних технологій і докладатиме максимум зусиль, зокрема, у співпраці і з американськими партнерами, для витіснення зі світового ринку російської атомної галузі. ММР - потужна технологія, яка також дасть нам змогу децентралізувати генерацію", - сказав Галущенко.

За словами президента "Енергоатому", угода з Holtec International "ґрунтується на 20-річному досвіді успішної співпраці між компаніями". "Вона дасть змогу впровадити перспективні, безпечні, чисті, надійні та ефективні технології малих модульних реакторів і зробити Україну провідною країною світу у сфері чистої енергетики", - сказав Котін.

Документ також передбачає поглиблення співпраці між компаніями щодо зміцнення енергетичної безпеки України. Крім того, угода сприятиме загальній декарбонізації української енергетики, посиленню енергетичної незалежності України та започаткує високотехнологічне виробництво на наших територіях деталей для ММР.

"Ми вдячні шановному міністру енергетики Галущенку та шановному президенту "Енергоатому", які представляють уряд України, за те, що вони відновили довіру вашої держави до нашої компанії, обравши наші надзвичайно безпечні реактори SMR-160 та Holtec International як партнера для задоволення потреб країни в чистій енергії... Ми прагнемо допомогти українському народові відновити свою енергетичну інфраструктуру, коли російських агресорів виженуть із країни", - сказав Сінгх на церемонії підписання.

За даними "Енергоатому", Holtec International - їхній багаторічний партнер, виступав підрядником будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, яке у квітні 2022 року було введено в експлуатацію.

SMR-160 - це легководний реактор під тиском потужністю 160 МВт, що використовує як паливо низькозбагачений уран і гнучкий для виробництва технологічного тепла для промислового застосування та виробництва водню.

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.