ЄБА просить Єврокомісію припинити порушення Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Болгарією законодавства ЄС

Запроваджені Польщею, Угорщиною, Болгарією та Словаччиною рішення про тимчасову заборону імпорту, а також обмеження транзиту сільськогосподарських товарів з України є прямим порушенням норм європейського законодавства, заявила Європейська бізнес асоціація у зверненні до президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та виконавчого віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса.

"Важливо, щоб усі заходи щодо обмеження імпорту української сільськогосподарської продукції ухвалювалися суто відповідно до Угоди про асоціацію та окремого регламенту ЄС. Очікуємо, що ситуація буде найближчим часом врегульована!" - йдеться у зверненні ЄБА, поширеному в п'ятницю.

Асоціація наголошує, що одразу після запровадження обмежень звернулася до урядів відповідних країн щодо того, що такі рішення ускладнюють роботу зернового коридору та створюють загрозу для експорту сільськогосподарської продукції з України, яка є вкрай необхідною для підтримки економіки держави, що потерпає від агресії РФ.

ЄБА зазначає, що згідно зі статтею 35 Угоди про асоціацію між ЄС та Україною не передбачено жодних додаткових заборон, обмежень або заходів щодо товарів, окрім тих, що зазначені у статті 11 Генеральної угоди з тарифів і торгівлі. А ця стаття визначає лише такі обмеження, як мита, податки або інші збори через квоти, імпортні або експортні ліцензії чи інші заходи.

Угода про асоціацію також передбачає спеціальні захисні заходи для сторін (ст. 40), але вони стосуються тільки мита і тарифних поступок (а не заборони торгівлі), що запроваджуються після спеціального розслідування, додала асоціація.

"Відповідно до вищенаведеного, будь-які обмеження перебувають у владі ЄС (а не однієї держави), потребують спеціальних процедур і не передбачають заборон на торгівлю", - наголошує ЄБА.

Як повідомлялося, Єврокомісія заявила про неприпустимість односторонніх обмежень торгівлі, які від минулої суботи послідовно запровадили Польща, Словаччина, Угорщина та Болгарія, однак за цей тиждень не змогла домогтися їхнього скасування. Поки вдалося лише відновити транзит, і то з додатковими обмеженнями.