ЄБА закликає швидше допрацювати цифрові рішення для коректного відображення в "Дії" даних про військовозобов’язаних

Компанії-члени Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) закликають доопрацювати цифрові рішення, які забезпечили б коректне відображення на порталі "Дія" даних про військовозобов’язаних відповідно до чинного законодавства, враховуючи працівників, призваних на військову службу під час мобілізації після 18 травня 2024 року.

ЄБА в повідомленні на сайті в понеділок нагадала, що 28 лютого 2025 року Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних, ухваливши постанову №233. Згідно з оновленнями, до загальної кількості військовозобов’язаних працівників тепер внесено й тих, кого призвали на військову службу після 18 травня 2024 року.

"Втім компанії-члени Європейської бізнес-асоціації повідомляють, що ці зміни ще не відображені на вебпорталі "Дія", - йдеться в публікації.

В ЄБА зазначили, що відсутність технічної можливості коректно відобразити загальну кількість військовозобов’язаних безпосередньо впливає на розмір квоти - кількість працівників, які компанії можуть забронювати.

Наголошується, що це особливо критично для підприємств, де мобілізовано вже понад 30% військовозобов’язаних. Така ситуація може негативно впливати на стабільність роботи бізнесу та ефективність виробничих процесів.

Зазначається, що бізнес розуміє, що доопрацювання цифрових рішень потребує додаткових фінресурсів з боку держави. Втім, як вважають в ЄБА, покращення процесів бронювання допоможе підприємствам підтримувати та планувати свою діяльність, що матиме позитивний економічний ефект для держави.

"Сподіваємося, що відповідні зміни вдасться втілити протягом найближчого часу, адже після 31 березня попередні статуси критичності підприємств втрачають свою актуальність. Тобто на бізнес очікує перезавантаження усього процесу бронювання. Саме тому, на думку експертів асоціації, наразі вкрай важливо доопрацювати систему таким чином, аби всі передбачені законом можливості, які стосуються процесу визначення критичних підприємств та бронювання, були доступні для користувачів", - резюмували в організації.