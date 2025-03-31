Інтерфакс-Україна

Події

17:45 31.03.2025

ЄБА закликає швидше допрацювати цифрові рішення для коректного відображення в "Дії" даних про військовозобов’язаних

2 хв читати

Компанії-члени Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) закликають доопрацювати цифрові рішення, які забезпечили б коректне відображення на порталі "Дія" даних про військовозобов’язаних відповідно до чинного законодавства, враховуючи працівників, призваних на військову службу під час мобілізації після 18 травня 2024 року.

ЄБА в повідомленні на сайті в понеділок нагадала, що 28 лютого 2025 року Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних, ухваливши постанову №233. Згідно з оновленнями, до загальної кількості військовозобов’язаних працівників тепер внесено й тих, кого призвали на військову службу після 18 травня 2024 року.

"Втім компанії-члени Європейської бізнес-асоціації повідомляють, що ці зміни ще не відображені на вебпорталі "Дія", - йдеться в публікації.

В ЄБА зазначили, що відсутність технічної можливості коректно відобразити загальну кількість військовозобов’язаних безпосередньо впливає на розмір квоти - кількість працівників, які компанії можуть забронювати.

Наголошується, що це особливо критично для підприємств, де мобілізовано вже понад 30% військовозобов’язаних. Така ситуація може негативно впливати на стабільність роботи бізнесу та ефективність виробничих процесів.

Зазначається, що бізнес розуміє, що доопрацювання цифрових рішень потребує додаткових фінресурсів з боку держави. Втім, як вважають в ЄБА, покращення процесів бронювання допоможе підприємствам підтримувати та планувати свою діяльність, що матиме позитивний економічний ефект для держави. 

"Сподіваємося, що відповідні зміни вдасться втілити протягом найближчого часу, адже після 31 березня попередні статуси критичності підприємств втрачають свою актуальність. Тобто на бізнес очікує перезавантаження усього процесу бронювання. Саме тому, на думку експертів асоціації, наразі вкрай важливо доопрацювати систему таким чином, аби всі передбачені законом можливості, які стосуються процесу визначення критичних підприємств та бронювання, були доступні для користувачів", - резюмували в організації.

Теги: #єба #дія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:07 31.03.2025
У "Дії" завершилося голосування за склад нацжурі на "Євробачення-2025", його оголосять 17 травня

У "Дії" завершилося голосування за склад нацжурі на "Євробачення-2025", його оголосять 17 травня

12:49 27.03.2025
Польські митники знову блокують вантажі українських деревообробників - компанії-члени ЄБА

Польські митники знову блокують вантажі українських деревообробників - компанії-члени ЄБА

16:02 26.03.2025
Витяг про пошкоджене чи зруйноване житло став доступним у "Дія"

Витяг про пошкоджене чи зруйноване житло став доступним у "Дія"

10:38 24.03.2025
У "Дії" пропонують обрати склад нацжурі на "Євробачення-2025"

У "Дії" пропонують обрати склад нацжурі на "Євробачення-2025"

14:18 10.03.2025
Федоров оголосив про запуск в "Дії" бета-тесту цифрового дозволу на зброю

Федоров оголосив про запуск в "Дії" бета-тесту цифрового дозволу на зброю

12:17 10.03.2025
Глава МВС: Оформити дозволи на зброю можна і в застосунку "Дія"

Глава МВС: Оформити дозволи на зброю можна і в застосунку "Дія"

20:05 05.03.2025
У "Дії" добігає кінця бета-тестування послуги "Дозвіл на зброю"

У "Дії" добігає кінця бета-тестування послуги "Дозвіл на зброю"

14:49 05.03.2025
Мінветеранів і Мінцифри працює над адаптацією інтерфейсу "Дії" для ветеранів

Мінветеранів і Мінцифри працює над адаптацією інтерфейсу "Дії" для ветеранів

14:31 04.03.2025
Послуга реєстрації шлюбу онлайн у "Дія" недоступна, шлюби реєструють відділи ДРАЦС офлайн

Послуга реєстрації шлюбу онлайн у "Дія" недоступна, шлюби реєструють відділи ДРАЦС офлайн

09:54 27.02.2025
При розробці сертифікатів неодруженого в "Дії" бюджетні кошти не використовувались - Мінцифри

При розробці сертифікатів неодруженого в "Дії" бюджетні кошти не використовувались - Мінцифри

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: зафіксовано більш ніж 183 тис. злочинів, пов'язаних з російською агресією

Організатори кібератаки на "УЗ" не отримали персональних даних пасажирів та інформації про військові вантажі

"Укрзалізниця" впевнена, що кібератаку на її системи здійснила РФ

В Київ прибули спікери та віце-спікери парламентів 17 країн Європи – Стефанчук

Головними завданнями залишаються утримання рубежів оборони та стабілізація обстановки на загрозливих напрямках - Сирський

ОСТАННЄ

Окупанти втратили 408 артсистем за минулий тиждень, понад 4 тис з початку року – головнокомандувач ЗСУ

Єрмак: Ще одного молодого українця вдалося врятувати з окупації

Енергетики готують електромережі до грозового періоду

Окупанти завдали удару п'ятьма КАБами по одній з громад Запорізької області, попередньо – без постраждалих

Варшава і Вашингтон укладуть угоду про обслуговування ЗРК Patriot - глава Міноборони Польщі

Унікальна колекція ляльок-мотанок з Донеччини стала частиною експозиції Тернопільського обласного краєзнавчого музею

Трьох американських військових, зниклих на навчаннях у Литві, знайдено мертвими, пошук четвертого триває

Україна завершила розробку європейських стандартів контролю якості поверхневих вод – Міндовкілля

Через масовану бомбову атаку Куп’янська поранено трьох мирних мешканців

Зеленський: зафіксовано більш ніж 183 тис. злочинів, пов'язаних з російською агресією

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА