Країни G7 розглядають можливість майже повної заборони експорту до Росії - ЗМІ

Країни G7 напередодні саміту в японській Хіросімі розглядають можливість запровадження майже повної заборони експорту до Росії, передає агентство "Кіодо" з посиланням на джерело в уряді Японії.

"Країни G7 розглядають можливість заборони майже всього експорту до Росії в межах продовження санкційного режиму проти Москви", - повідомляє агентство.

Зазначається, що країни "Групи семи" вже припинили експорт до РФ широкого спектра товарів, включно з продукцією, яку можна використати у військових цілях, і предметами розкоші.

"Але останній план може розширити торговельне ембарго на старі автомобілі, шини, косметичні товари та одяг", - повідомило джерело.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що G7 розглядає можливість "прямої заборони на більшу частину експорту до РФ". Зазначалося, що офіційні особи країн G7 обговорювали цю ідею перед самітом у Хіросімі наступного місяця.

У свою чергу генеральний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно на регулярній пресконференції на запитання про можливу заборону заявив, що уряд "утримується від коментарів щодо обміну думками між країнами-однодумцями G7" через можливі санкції щодо Росії.

Саміт "Групи семи" відбудеться в Хіросімі 19-21 травня.