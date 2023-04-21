Туреччина почала постачання газу з чорноморського родовища Сакар'я

Туреччина почала постачання газу з родовища Сакар'я у своєму сегменті Чорного моря.

Президент Реджеп Таїп Ердоган на церемонії початку постачань у газотранспортну систему країни зазначив, що на першому етапі на об'єкті видобуватиметься 10 млн куб. м газу на добу, передає агентство Anadolu.

Політик заявив, що протягом одного року жителі країни не платитимуть за газ для приготування їжі та нагріву води; крім того, протягом наступного місяця буде безоплатним постачання газу для обігріву приватному сектору.

Проєкт облаштування родовища, розробкою якого опікується Турецька нафтова корпорація (TPAO), реалізовано протягом 32 місяців.

Газ із родовища "Сакар'я" надходить на установку підготовки Filyos, потім на газовимірювальну станцію і в газотранспортну систему. Очікується, що він прийде в турецькі домівки вже в першій половині травня.

Видобуток здійснюватиметься поетапно. П'ять із десяти свердловин, запланованих для введення в експлуатацію в рамках першої фази, будуть задіяні відразу після церемонії. Решту буде запущено наприкінці вересня поточного року.

Очікується, що друга фаза робіт розпочнеться 2026 року, а третя - 2028-го, з включенням у видобуток родовища "Амасра". У рамках першої фази добовий видобуток газу становитиме 10 млн кубометрів, другої - 40 млн кубометрів і третьої - 60 млн кубометрів.

Під час другої фази планується забезпечити газом усі домогосподарства Туреччини, зазначає Anadolu.

Загальний обсяг запасів у турецькому секторі Чорного моря на грудень 2022 року оцінювався в 710 млрд кубометрів газу.