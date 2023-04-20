Економіка

16:31 20.04.2023

Чехія не має претензій до якості українського зерна і м'яса, заборони на імпорт не буде - Мінсільгосп

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Чехія не має претензій до якості українського зерна і м'яса, заборони на імпорт не буде - Мінсільгосп

Перевірки чеськими контролювальними органами зерна, м'яса і яєць з України не виявили жодного невідповідного зразка, тому у Чехії немає підстав для заборони імпорту сільгосппродуктів з України, повідомив міністр сільського господарства країни Зденек Некула.

Кожен зразок імпортованих до Чехії продуктів харчування аналізують на наявність понад 400 залишків діючих речовин. Здебільшого це тести на наявність мікотоксинів або залишків пестицидів, також усі зразки перевіряють на наявність важких металів, таких як свинець або кадмій, пише видання Ceske Noviny.

Міністерство сільського господарства Чехії заявило, що інтенсивні перевірки триватимуть і надалі. Вони будуть зосереджені й на молочних продуктах.

Некула також зазначив, що Чехія повністю забезпечує себе зерновими та експортує значну частину своєї продукції. Минулого року, за його словами, Чехія виробила 160% своїх внутрішніх потреб у зерні.

Нагадаємо, Польща заборонила імпорт низки сільгосптоварів з України, але відкриває транзит у ніч із 20 на 21 квітня. Румунія не забороняє транзиту, але суттєво розширила список заборонених до імпорту товарів з України, зокрема до 25 позицій, найважливішими з яких є зернові, насіння ріпаку та соняшнику, борошно, олія, мед і деякі м'ясні продукти. Словаччина заборонила переробку імпортованого з України зерна.

Найближчим часом у Брюсселі триватимуть переговори представників п'яти країн ЄС і заступника глави Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, на яких, як очікують, буде розширено й погоджено список заборонених до імпорту сільгосптоварів з України.

Теги: #україна #чехія #агропродукція

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