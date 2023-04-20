У Єврокомісії підтвердили неприйнятність односторонніх національних обмежень агропродукції з України та підтримку "Шляхів солідарності"

Односторонні національні заходи щодо обмеження ввезення української агропродукції неприйнятні, запропоновані Єврокомісією EUR100 млн на підтримку фермерів цих країн та спільні заходи щодо вирішення проблеми можливі лише за відмови від цих односторонніх обмежень, заявив старший речник Єврокомісії Ерік Мамер.

"Якщо ви уважно прочитаєте вчорашню заяву виконавчого віцепрезидента (Валдіса Домбровскіса – ІФ-У), то побачите, що він сказав: заходи, які пропонує Комісія, тепер залежать від того, чи скасують ці країни свої односторонні заходи, щоб ми могли рухатися до більш європейських рамок", – сказав він на брифінгу у Брюсселі у четвер.

Коментуючи відсутність на сьогодні узгодженого спільного вирішення проблем, Мамер також наголосив на необхідності пам'ятати, що вони були повністю створені Росією через блокування експорту української агропродукції Чорним морем.

Відповідаючи на запитання щодо ймовірності санкцій проти країн, які порушують європейське законодавство запровадженням таких односторонніх заходів, Мамер зазначив, що наразі окреслено мету - у результаті консультацій швидше дійти спільного рішення.

"Коли у нас виникають проблеми з державами-членами, які вживають заходів, несумісних із законодавством ЄС, (…) ми не звертаємось безпосередньо до суду. Як правило, завжди є, принаймні, фаза, коли ми проводимо обговорення з державами-членами Так чому б і тут не провести таку ж процедуру, особливо з огляду на виняткові обставини...", - пояснив представник Єврокомісії.

Він ще раз наголосив, що Брюссель пропонує спільний європейський підхід, щоб спробувати впоратися із проблемою.

Але це залежить від того, чи скасують ці держави-члени свої односторонні заходи. Оскільки обговорення відбулося вчора, держави-члени, очевидно, продовжують свої внутрішні консультації, і діалог також триватиме. Але, будь ласка, не забувайте, що світло в кінці тунелю полягає в тому, щоб ми всі вийшли із цього набагато сильніше, зокрема й наші українські друзі", – зазначив Мамер.

Він підтвердив, що Єврокомісія пропонує превентивні заходи на кілька місяців проти чотирьох видів агропродукції з України – пшеницю, кукурудзу, соняшник та ріпак, тоді як щодо скарг на низку іншої української агропродукції спочатку буде проведено дослідження.

Спікер також повідомив, що Єврокомісія, як і раніше, планує продовжити введене в червні 2022 року скасування мит на імпорт української продукції ще на рік, розглядаючи як тимчасове.

Він також просив утриматися від обговорення будь-яких довгострокових рішень про перехідний режим для України, оскільки переговори про приєднання країни до Євросоюзу ще не розпочиналися.

"Єдина річ, на якій ми збираємося зосередитися і яка дійсно є довгостроковою, - це зниження вартості транспортування "Шляхами солідарності", щоб український експорт, зокрема сільськогосподарської продукції, міг продовжувати досягати тих обсягів і тих країн, які ми бачили в минулому" , - зазначив Мамер.

Спікер Єврокомісії з питань сільського господарства та торгівлі Міріам Гарсіа Феррер нагадала, що "Шляхи солідарності" були створені для того, щоб українська сільськогосподарська та інша продукція могли вивозитися з країни в умовах російської блокади Чорного моря.

"Шляхи солідарності" також дозволили Україні експортувати до інших країн інші товари, гарантуючи, що країна має життєво важливий фінансовий ресурс для фінансування її зусиль у боротьбі з Росією… Це ширший контекст, ніж просто конкретна галузева проблема, яку ми спостерігаємо прямо зараз у сільськогосподарському секторі для певних продуктів", – наголосила вона.

Феррер нагадала, що завдяки "Шляхам солідарності" вдалося експортувати 57 млн тонн української продукції на EUR25 млрд.