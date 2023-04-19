Економіка

20:06 19.04.2023

У травні відбудеться перший тендер із закупівель газу в системі AggregateEU, створеної в межах Енергетичної платформи ЄС

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У травні відбудеться перший тендер із закупівель газу в системі AggregateEU, створеної в межах Енергетичної платформи ЄС

У травні 2023 року відбудеться перший тендер в інформаційній системі механізму агрегації попиту та спільних закупівель природного газу AggregateEU, що створений Європейською комісією в межах Енергетичної платформи ЄС.

"Сподіваємося на активне залучення суб’єктів ринку природного газу України до цієї важливої ініціативи ЄС щодо забезпечення умов для стабільного та надійного постачання енергоресурсів наступного опалювального сезону", - заявило Міністерство енергетики України в середу ввечері.

Як пояснили у відомстві, механізм AggregateEU діє на основі Регламенту (ЄС) 2022/2576 і передбачає створення інформаційної системи, до якої суб'єкти господарювання, зацікавлені в купівлі природного газу, можуть вносити дані щодо свого попиту на наступні 12 місяців, починаючи з липня 2023 року. Надалі ці заявки буде зіставлено з пропозиціями з продажу від продавців природного газу в межах щомісячних тендерів.

"При цьому подання заявок на попит та пропозицію не є зобов’язуючим, і як покупець, так і продавець можуть у будь-який час відмовитися від укладення угоди", - уточнили в міністерстві.

При цьому Єврокомісія очікує, що цей механізм дасть змогу залучити додаткові обсяги пропозиції від продавців газу з інших країн, доповнили в Міненерго.

Наразі інформаційна система для механізму AggregateEU вже створена постачальником ІТ-послуг для енергетичних ринків PRISMA. Для участі в її роботі необхідно зареєструватися для роботи з системою PRISMA за посиланням https://app.prisma-capacity.eu/registration/wizard/start та на вебсайті AggregateEU https://app.prisma-capacity.eu/platform/#/start.

"Оскільки перший тендер відбудеться вже у травні 2023 року, Європейська комісія рекомендує, щоб зацікавлені учасники зареєструвалися до середини квітня 2023 року", - попередили в міністерстві.

29 березня 2023 року під егідою Міністерства енергетики України було проведено вебінар щодо особливостей роботи AggregateEU в межах Енергетичної платформи ЄС, під час якого було надано практичну інформацію щодо користування інформаційною системою.

"Водночас, за умови наявності додаткових питань, просимо надсилати їх на електронну адресу: vladislav.ramazanov@mev.gov.ua", - звернулися в Міненерго до зацікавлених учасників.

 

Теги: #газ #тендер

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