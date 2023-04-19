Економіка

14:21 19.04.2023

Американські мільйонери закликали Конгрес підвищити для них податки

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Американські мільйонери закликали Конгрес підвищити для них податки

Активісти руху Patriotic Millionaires, куди входять одні з найбагатших людей США, зібралися у вівторок біля будівлі Конгресу та попросили законодавців підвищити податки для заможних осіб.

"У нас є прохання для конгресменів, які там перебувають, - заявив, вказуючи на Капітолій, голова руху, колишній топменеджер BlackRock Морріс Перл. - Дайте нам податки. Ми хочемо сплачувати більше податків".

Перл розкритикував систему оподаткування і "безглузду" ідею щодо того, що зниження податків багатих сприяє створенню робочих місць і позитивно впливає на інших. "Це маніпуляція економікою і Америка за неї розплачується", - наводить видання його слова.

Patriotic Millionaires пропонує запровадити прогресивну шкалу оподаткування та 90-відсотковий податок на доходи осіб із заробітком понад $100 млн на рік, а також оподатковувати всі доходи, що перевищують $1 млн, однаково, незалежно від їхнього характеру, чи то приросту капіталу, спадщини чи зарплати. На думку активістів, ці заходи допоможуть запобігти суспільним хвилюванням, які можуть початися на тлі посилення соціальної нерівності.

Рух закликає підвищити податки багатим уже понад 10 років.

Некомерційна організація Oxfam America минулого тижня закликала запровадити в країні податок на надбагатство. На її думку, соціальне розшарування за рівнем добробуту в США є глибшим і небезпечнішим, ніж за доходами.

Теги: #сша #податки

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