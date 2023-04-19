Польські переробники молока очікують падіння обсягів експорту в Україну

Польські переробники молока занепокоєні закриттям свого ринку для експорту української молочної продукції та очікують використання принципу взаємності, що призведе до падіння обсягів імпорту Україною польської молочної продукції, повідомляє аналітичне агентство "Інфагро".

"Найбільше я сьогодні боюся використання принципу взаємності Україною в торговельних відносинах із Польщею. Якщо Україна закриє для нас свій ринок, ми опинимося в дуже складній ситуації. На сьогодні 6% усього експорту нашого сиру йде в Україну. Обсяг імпорту молочних продуктів до Польщі з України був невеликий порівняно з польським експортом в Україну. Отже, рахунок прибутків і збитків очевидний", - наводить агентство слова віцепрезидента COGECA, директора Izba Mleka (Польща) Агнешки Малішевської.

Її занепокоєння поділяє президент польської Асоціації переробників молока Марцін Гідзик. "Згідно з принципом взаємності можна очікувати, що польський експорт уповільниться, якщо не буде досягнуто інших домовленостей між міністрами сільського господарства, - сказав він в інтерв'ю portalspozywczy.pl.

За його інформацією, у січні-березні 2023 року Україна поставила до Польщі 1 тонну продуктів, позначених кодом CN 0401, - неконцентровані молоко і вершки без додавання цукру, 60 тонн вершкового масла або інших молочних жирів і 710 тонн сухого молока.

За цей самий період Польща експортувала в Україну 2213 тонн сиру, 1080 тонн молочної сироватки та 1312 тонн ферментованих продуктів.