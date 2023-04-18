Експорт е/е буде зупинено у разі дефіциту ресурсу для внутрішніх споживачів - глава Міненерго

Експорт електроенергії буде зупинено у разі дефіциту потужності генерації для внутрішніх споживачів, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Експорту не може бути, якщо не вистачатиме генерації для внутрішніх споживачів", - сказав міністр на пресконференції у Києві у вівторок.

Водночас він не став прогнозувати, як довго може тривати відновлений з 11 квітня експорт е/е, враховуючи заплановані ремонтні кампанії атомної і теплової генерації.

"Я не став би говорити, що це буде місяць або ще якийсь термін. Все буде в залежності від ситуації", - зазначив міністр.

Водночас він назвав експорт е/е ще одним джерелом підтримки тарифів для населення, підтвердивши, що з його відкриттям відновлюється так звана експортна ПСО, згідно з якою експортери спрямовували 80% доходу від цієї операції на покриття різниці між ринковою ціною е/е та її вартістю для побутових споживачів.

Водночас Галущенко звернув увагу, що зі зниженням ціни е/е на європейському ринку надходження від експорту будуть меншими, ніж минулого року.

Він висловив сподівання на якнайшвидше відкриття додаткової лінії електропередачі з Польщею, що дозволить технічно збільшити потужність для експорту, а також на ухвалення ENTSO-E рішення про збільшення в кілька разів дозволеної потужності експорту, яка на сьогодні становить 400 МВт.