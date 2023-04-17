Чехія не має наміру забороняти імпорт зерна з України, але працює над спільним вирішенням проблеми на рівні ЄС

Чехія не планує запроваджувати односторонні заборони на імпорт українського зерна, але міністр сільського господарства Зденек Некула інтенсивно обговорює це питання з комісаром з питань сільського господарства Янушем Войцеховським, щоб ситуацію було вирішено на рівні ЄС, повідомляють на сайті Міністерства сільського господарства Чехії в понеділок.

"У вихідні я обговорив питання імпорту сільськогосподарської продукції з України безпосередньо з комісаром із сільського господарства Янушем Войцеховським, запитавши його, якою буде реакція Європейської комісії на оголошену Польщею та Угорщиною заборону на імпорт. Він недвозначно підтвердив мені, що такі односторонні заходи є неприйнятними. Я домовився про зустріч із комісаром у Люксембурзі наступного тижня, де ми хочемо обговорити подальші варіанти рішення і спільний підхід Європейського Союзу. Ми також включимо цю тему в засідання Ради з сільського господарства 25 квітня", - сказав Некула.

У відомстві наголошують, що заборони, запроваджені Польщею, Угорщиною та Словаччиною, суперечать умовам єдиного ринку ЄС і Світової організації торгівлі.

Водночас у контексті захисту здоров'я споживачів Чехія посилила контроль імпорту зерна з України, зокрема призначеного для харчового використання. У чеському Мінсільгоспі наголосили, що тести поки що не виявили жодного бракованого зразка. "Захист здоров'я чеських громадян є для мене абсолютним пріоритетом, тому ми продовжимо інтенсивні перевірки і в разі позитивного результату будемо знищувати цілі партії", - сказав Некула.

З іншими міністрами сільського господарства країн ЄС та Європейською комісією очільник відомства також хоче обговорити функціонування "коридорів солідарності", щоб вони максимально сприяли експорту української сільськогосподарської продукції до країн поза межами ЄС, за що Чехія виступала торік під час свого головування в Раді ЄС, наголошується в повідомленні. У Мінсільгоспі зазначають, що ці коридори суттєво допомагають і стійкості української економіки, і заспокоєнню ситуації на світових зернових ринках, зокрема забезпеченню продовольством країн, що розвиваються.

"Важливо, щоб Європейська комісія та окремі країни ретельно відстежували наслідки імпорту з України до ЄС, включно з впливом на ринок ЄС та вітчизняних виробників. Але односторонні заборони окремих країн нічого не вирішать. Маємо знайти консенсус у рамках усього ЄС щодо правил транзиту сільськогосподарської продукції з України до європейських портів, а також для того, щоб продукція продовжувала надходити звідти до країн, що не входять до ЄС, які залежать від українського виробництва. Необхідна політична угода між ЄС та Україною, яка чітко визначить правила транзиту, щоб кожен вантаж повністю прибував у країну, яка не входить до ЄС", - сказав Некула.

Джерело: https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2023_ministr-zemedelstvi-s-komisarem.html