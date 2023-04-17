Сума переказів через NovaPay у 2022 р. збільшилася на 13%

Сума переказів через фінансову компанію NovaPay у 2022 році досягла майже 167 млрд грн, що на 13% більше, ніж у 2021 році, повідомила компанія у понеділок.

Згідно з її пресрелізом, кількість транзакцій минулого року становила 270 млрд, знизившись на 14% порівняно з попереднім роком.

У NovaPay зазначили, що найпопулярнішими стали сервіси, адаптовані під військові умови, зокрема зняття готівки з картки: обсяг таких операцій досяг 3,69 млрд грн, майже удев’ятеро перевищивши показники 2021 року.

Окрім цього, показник міжнародних переказів збільшився у 98 разів – 700 тис. операцій на EUR36 млн та $16 млн.

"Найбільша кількість операцій відбулася у грудні, коли денна кількість транзакцій досягала 2,6 млн. Це означає, що в одну секунду компанія здійснила 100 операцій - це свідчить про потужність та стабільність ІТ-інфраструктури", - зазначили в NovaPay.

Крім того, компанія повідомила про сплату 738 млн грн податків за 2022 рік, що на 23% більше, ніж 2021 року.

Як повідомлялося, за підсумками 2022 року Національний банк України визнав NovaPay важливою платіжною системою із часткою ринку 45%.

NovaPay входить до групи компаній "Нова пошта" та забезпечує її платіжними сервісами в онлайні та офлайні.

За даними на сайті Нацбанку, у 2022 році ТОВ "НоваПей" збільшило виторг на 32,5% - до 5 млрд 188,92 млн грн, чистий прибуток - на 46,1%, до 2 млрд 360,62 млн грн.