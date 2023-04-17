Економіка

10:47 17.04.2023

Перехід до більшої гнучкості в адмінобмеженнях та курсовій політиці не є питанням найближчої перспективи - голова НБУ

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Перехід до більшої гнучкості в адмінобмеженнях та курсовій політиці не є питанням найближчої перспективи - голова НБУ

Національний банк України (НБУ) своєчасно виконає структурний маяк програми співпраці з МВФ, розробивши до кінця червня 2023 року стратегію валютної лібералізації та поступової відмови від адміністративних обмежень, однак реальний перехід до неї наразі не є питанням найближчої перспективи, заявив голова НБУ Андрій Пишний.

"Сьогодні ринок балансується виключно за рахунок присутності Національного банку, проблема безпрецедентних залишків на поточних рахунках залишається актуальною. Ми над цим працюємо, бачимо зрушення, але про результати говорити рано. Відповідно перехід до більшої гнучкості в цьому аспекті не є питанням найближчої перспективи", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" у Вашингтоні.

Пишний наголосив, що в роботі над стратегією лібералізації Нацбанк свідомо не говорить, коли відбудеться перегляд.

"Не дата визначає відмову від адміністративних обмежень, усе залежить від формування необхідних передумов. І в цьому питанні ми відкрито спілкуємося, які саме передумови дають можливість говорити про запровадження плаваючого курсу і повернення до вільного руху капіталу", - зазначив він.

Голова Нацбанку уточнив, що ці передумови передбачають зв'язування виниклого нині профіциту ліквідності, який нерівномірно розподілений і переважно перебуває на рахунках до запитання.

"Під час переходу до поступового зменшення адміністративних обмежень, а також перед запровадженням елементів гнучкого курсу ми маємо розуміти, що цей навіс ліквідності не підвісить курсову стабільність", - зазначив Пишний.

Теги: #нбу #пишний #адмінобмеження

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