Економіка

07:44 16.04.2023

Голова Держагентства відновлення України пропонує створити в країні Офіс реалізації проєктів для їх уніфікації

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Створити Офіс реалізації проєктів (Project Implementation Unit) з-поміж сертифікованих міжнародними інституціями фахівців, які зможуть реалізувати уніфіковану процедуру закупівель Advanced Procurement та інших етапів реалізації проєктів, пропонує голова Державного агентства відновлення і розвитку інфраструктури Мустафа Найєм.

"Сьогодні від моменту виділення фінансування до проходження усіх процедур та підписання договору на виконання робіт потрібно від 5 місяців до року. Попереду нас очікують десятки тисяч таких проектів. При діючих процедурах міжнародних фінансових інституцій, відбудова займе століття", - заявив він на українсько-американському форумі партнерства, організованому Американськими торговельними палатами двох країн цього тижня у Вашингтоні.

Найєм наголосив, що Україна кардинально відрізняється від інших країн, які відбудовувалися коаліцією партнерів після війни, наприклад Сирії, Афганістану або Іраку, оскільки в Україні всі органи влади на центральному і місцевому рівнях продовжують працювати.

"Але у цього є і свої "мінуси" - відбудова в Україні не буде з нуля, це не будівництво greenfield. Внутрішні погодження, процедури, регуляція тощо - це велика частина процесів, які впливатимуть на швидкість та ефективність відбудови", - зазначив голова Держагентства відновлення.

На його думку, головним викликом буде не стільки дефіцит коштів на відновлення, скільки неможливість використання наявних ресурсів. Найєм уточнив, що вже зараз отримано заявки на 11-12 тис. об'єктів.

Водночас він наголосив, що Україна чітко розуміє необхідність відзвітувати щодо кожного витраченого долара не лише перед національними органами, а й за вимогою міжнародних інституцій та платників податків країн-партнерів. У зв'язку з цим очільник Держагентства відновлення повідомив про плани вже у квітні запустити функцію compliance в обласних службах агентства та розпочати сертифікації за стандартом ISO 37001 (Anti-bribery management systems).

"Вже цього літа разом з командою Міністерства ми презентуємо єдину цифрову екосистему управління відбудовою DREAM (Digital Reconstruction Ecosystem for Accountable Management), яка дозволить отримати повний доступ до даних усіх проектів відбудови", - зазначив Найєм.

Водночас він закликав міжнародних партнерів з відновлення чітко і ясно визначити критерії та механізми прозорості в реалізації проєктів відновлення.

 

 

Теги: #процедури #відновлення

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