Україна завершила опалювальний сезон 2022/2023

В Україні офіційно завершено опалювальний сезон 2022/2023 років, повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України" в п'ятницю.

"Дякую керівникам міст та областей, з якими ми тісно працювали протягом цієї найважчої зими, залишаючись на зв'язку 24/7 та оперативно вирішуючи всі питання. Дякую нашим героям-газовикам, які безпосередньо забезпечували видобуток і постачання блакитного палива та відновлювали пошкоджені об'єкти. Попри обстріли, ракетний терор та постійну небезпеку", - наведено слова очільника НАК і голови штабу з підготовки до опалювального періоду 2022/23 рр. Олексія Чернишова в повідомленні.

За його словами, група "Нафтогаз" уже розпочала підготовку до наступного опалювального сезону 2023/2024 років.

"Як би ворог не намагався залишити українців без світла та тепла, всі разом ми не дозволили йому це зробити. Впевнений, що отриманий за минулий рік досвід допоможе нам гідно пройти й наступну зиму", - зазначив він.