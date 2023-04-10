ВР рекомендує ухвалити податкові пільги для роботи вітчизняного ОПК за кордоном

Верховна Рада підтримала вітчизняний оборонно-промисловий комплекс (ОПК), звільнивши його від ввізних ПДВ і мит.

Згідно з інформацією на сайті ВР, за відповідні закони №9061 і №9062 у понеділок проголосували відповідно 317 і 316 депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів.

"Ідея: звільнити від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України товарів, що належать Міноборони… поміщені у митний режим переробки за межами митної території України, та/або продуктів їх переробки, які повертаються на митну територію України у митному режимі імпорту після ремонту та/або обслуговування", - описав зміни народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграм-каналі.

Він додав, що закони також пропонують звільнення від оподаткування ПДВ операцій із постачання послуг, пов'язаних із програмним забезпеченням військового призначення, міжнародне передання якого підлягає держконтролю.

Ініціаторами законопроєкту виступили члени фракції "Слуга народу", зокрема Анна Колісник, Олексій Устенко, Єгор Чернєв, Ірина Аллахвердієва та Олег Марусяк.