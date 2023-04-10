Економіка

16:02 10.04.2023

Інфляція в Україні в березні зросла до 1,5%, але у річному вираженні сповільнилася до 21,3% - Держстат

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Інфляція в Україні в березні зросла до 1,5%, але у річному вираженні сповільнилася до 21,3% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у березні 2023 року прискорилося до 1,5% з 0,7% у лютому та 0,8% у січні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у понеділок.

Водночас у березні-2022 була зафіксована інфляція 4,5%, тому у річному вимірі за підсумками березня-2023 вона знизилася до 21,3% з 24,9% за підсумками лютого, 26% – за підсумками січня та 26, 6% – за підсумками грудня.

Базова інфляція минулого місяця також зросла до 1,5% з 0,5% у лютому та 0,7% у січні, зазначив Держстат.

З урахуванням того, що у лютому 2022 року базова інфляція становила 3,8%, у річному вимірі базова інфляція за підсумками березня також знизилася до 20,1% з 22,7% за підсумками лютого.

На споживчому ринку у березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,2%. Найбільше подорожчали овочі – на 17,3%. На 1,8–0,4% зросли ціни на яйця, безалкогольні напої, м'ясо та м'ясопродукти, хліб, макаронні вироби, молоко та молочні продукти, олію, цукор, фрукти, рибу та рибні продукти. Водночас подешевшали на 2,3–0,2% рис, продукти переробки зернових, олія, сало.

Одяг та взуття подорожчали – на 12,5%, у тому числі одяг на 12,5% та взуття на 12,4%.

Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 0,6% відбулося насамперед за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 0,8%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,9% через здешевлення палива та мастил на 3%. Водночас проїзд у залізничному пасажирському транспорті, навпаки, подорожчав – на 5,3%.

Як повідомлялося, у січні Нацбанк України покращив прогноз інфляції на цей рік з 20,8% до 18,7%, у тому числі за підсумками першого кварталу очікував на її зниження до 23,6%, а за підсумками першого півріччя - до 18,7%. %.

Уряд у березні також повідомив про зниження прогнозу інфляції на поточний рік до 24% із 28%.

Теги: #інфляція #держстат

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