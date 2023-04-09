Голова Нацбанку відбув до Вашингтона на збори МВФ і СБ

Голова Національного банку України Андрій Пишний і його заступник Сергій Ніколайчук відбули з робочим візитом до Вашингтона у складі офіційної делегації України, йдеться в повідомленні НБУ в Facebook.

"Мета візиту – участь у Щорічних весняних зборах Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку, проведення двосторонніх зустрічей з міжнародними партнерами", - йдеться в інформації.

Зазначається, що голова НБУ обговорить виконання положень Меморандуму з МВФ, наслідки російської військової агресії та питання посилення санкційного тиску на РФ, а також необхідні кроки для посилення стійкості України та швидкого післявоєнного економічного відновлення.

У межах візиту заплановано низку зустрічей із керівництвом МВФ, Світового банку, ЄБРР, Міністерства фінансів США, Європейського центрального банку, керівниками європейських центробанків, уточнив НБУ.

Як повідомлялося, весняні збори МВФ і СБ цього року відбудуться з 10 до 16 квітня. У його рамках 12 квітня відбудеться третє засідання круглого столу міністрів з підтримки України за участю керівників МВФ Крісталіни Георгієвої та СБ Давида Малпасса, а також прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Крім того, до складу делегації України традиційно входить міністр фінансів - Сергій Марченко, якого Рада керівників СБ і МВФ на осінніх зборах у жовтні 2022 року обрала головою на 2023 рік.

Джерело: https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine