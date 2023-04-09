Економіка

10:37 09.04.2023

Голова Нацбанку відбув до Вашингтона на збори МВФ і СБ

1 хв читати
Голова Нацбанку відбув до Вашингтона на збори МВФ і СБ

Голова Національного банку України Андрій Пишний і його заступник Сергій Ніколайчук відбули з робочим візитом до Вашингтона у складі офіційної делегації України, йдеться в повідомленні НБУ в Facebook.

"Мета візиту – участь у Щорічних весняних зборах Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку, проведення двосторонніх зустрічей з міжнародними партнерами", - йдеться в інформації.

Зазначається, що голова НБУ обговорить виконання положень Меморандуму з МВФ, наслідки російської військової агресії та питання посилення санкційного тиску на РФ, а також необхідні кроки для посилення стійкості України та швидкого післявоєнного економічного відновлення.

У межах візиту заплановано низку зустрічей із керівництвом МВФ, Світового банку, ЄБРР, Міністерства фінансів США, Європейського центрального банку, керівниками європейських центробанків, уточнив НБУ.

Як повідомлялося, весняні збори МВФ і СБ цього року відбудуться з 10 до 16 квітня. У його рамках 12 квітня відбудеться третє засідання круглого столу міністрів з підтримки України за участю керівників МВФ Крісталіни Георгієвої та СБ Давида Малпасса, а також прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Крім того, до складу делегації України традиційно входить міністр фінансів - Сергій Марченко, якого Рада керівників СБ і МВФ на осінніх зборах у жовтні 2022 року обрала головою на 2023 рік.

Джерело: https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine

Теги: #нбу #пишний

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:51 06.04.2023
Міжнародні резерви України в березні зросли на 10%, до рекордних $31,9 млрд - Нацбанк

Міжнародні резерви України в березні зросли на 10%, до рекордних $31,9 млрд - Нацбанк

19:43 01.04.2023
СЕП Нацбанку перейшла на цілодобову роботу на базі нового стандарту

СЕП Нацбанку перейшла на цілодобову роботу на базі нового стандарту

19:43 01.04.2023
Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $343,2 млн

Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $343,2 млн

15:14 28.03.2023
Нацбанк визнав небездоганною репутацію непідсанкційних акціонерів Сенс Банку і запровадив заборону права голосу за 100% його акцій

Нацбанк визнав небездоганною репутацію непідсанкційних акціонерів Сенс Банку і запровадив заборону права голосу за 100% його акцій

16:10 26.03.2023
Уряд України схвалив проєкт Меморандуму з МВФ за новою програмою EFF

Уряд України схвалив проєкт Меморандуму з МВФ за новою програмою EFF

20:55 24.03.2023
НБУ занепокоєний можливою стратегією виходу RBI з російського ринку шляхом обміну активів російської "дочки" на підсанкційний австрійський Сбербанк

НБУ занепокоєний можливою стратегією виходу RBI з російського ринку шляхом обміну активів російської "дочки" на підсанкційний австрійський Сбербанк

19:26 24.03.2023
Чистий продаж НБУ цього тижня зріс до $495,5 млн

Чистий продаж НБУ цього тижня зріс до $495,5 млн

11:45 21.03.2023
Прибуток українських банків за січень-лютий зріс у 2,2 раза - НБУ

Прибуток українських банків за січень-лютий зріс у 2,2 раза - НБУ

07:51 18.03.2023
Чистий продаж НБУ цього тижня зріс до $376,2 млн

Чистий продаж НБУ цього тижня зріс до $376,2 млн

20:20 17.03.2023
НБУ спростовує інформацію про надання Дянкову доручень щодо пошуку потенційних інвесторів Сенс Банку

НБУ спростовує інформацію про надання Дянкову доручень щодо пошуку потенційних інвесторів Сенс Банку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна утримається від експорту зерна та соняшнику до Польщі до нового сезону - міністр агрополітики

S&P знизило рейтинг України в інвалюті до "CCC" у зв'язку з планом реструктуризації боргу

Ліміти купівлі 3-міс. депосертифікатів Нацбанку індивідуальні для кожного банку і прив'язані до обсягу вкладів понад 3-міс. та їх динаміки - постанова

Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2023 році до 0,5%

Міжнародні резерви України в березні зросли на 10%, до рекордних $31,9 млрд - Нацбанк

ОСТАННЄ

Україна і США готують спільну програму співпраці у сфері енергетики

Україна запросила в Індії допомогу у відновленні енергетичної інфраструктури - ЗМІ

Рада з фінстабільності створила робочу групу для розвитку внутрішнього боргового ринку

В Італії зафіксовано мінімальний із 1861 року рівень народжуваності

У Тернополі стартував перший проєкт термомодернізації за кошти ЄІБ

Кабмін приблизно вдвічі підвищив вартість акцизних марок на алкоголь і тютюнові вироби

Україна утримається від експорту зерна та соняшнику до Польщі до нового сезону - міністр агрополітики

"Укрметалургпром" вважає за необхідне тимчасово заборонити експорт металобрухту для забезпечення метпідприємств сировиною

Попит на оренду квартир у Києві на 38% вищий за довоєнний - дані bird

Sotheby's продає кросівки Майкла Джордана, розраховує виручити рекордні $2-4 млн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА