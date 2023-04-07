Економіка

18:16 07.04.2023

Україна утримається від експорту зерна та соняшнику до Польщі до нового сезону - міністр агрополітики

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Україна утримається від експорту зерна та соняшнику до Польщі до нового сезону - міністр агрополітики

Для вирішення проблеми із затоваренням польського ринку і протестами польських аграріїв Україна тимчасово відмовиться від експорту зерна та соняшнику до цієї країни до нового сезону, повідомляє Міністерство сільського господарства та розвитку села Польщі з посиланням на міністра агрополітики та продовольства України Миколу Сольського.

"Ми всі розуміємо, хто винен у цій ситуації, але ми маємо вирішити проблему. Тому Україна утримається від експорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до Польщі (до нового сезону)", - наводить польське відомство слова Сольського зі спільної пресконференції в п'ятницю з польським колегою Робертом Телусом на кордоні з Україною в Дорогуську.

"Українська сторона виступила з пропозицією дуже сильно обмежити на якийсь час, а наразі навіть зупинити надходження зерна до Польщі", - сказав Телус.

Як повідомлялося, 5 квітня президент України Володимир Зеленський на зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у Варшаві заявив, що сторони знайшли вирішення проблеми експорту українського зерна до Польщі.

"Ми обговорювали питання наших фермерів - польських і українських. Ми знайшли вихід. Я вважаю, що найближчими днями, тижнями ми остаточно вирішимо всі питання, тому що не може бути якихось складнощів між такими близькими партнерами й реальними друзями, як Польща та Україна", - сказав Зеленський.

Раніше уряди Польщі та Румунії оголосили про намір попросити Європейську комісію розробити механізми, які допоможуть уникнути демпінгу цін на шкоду місцевим фермерам.

Польські фермери погрожували зірвати заходи під час візиту Зеленського до Варшави, а польський міністр агрополітики Генрик Ковальчик пішов у відставку.

Якби світова спільнота змогла "дотиснути" Росію щодо збільшення перевірок суден у Босфорі, Україна змогла б скоротити потік автоперевезень зерна через країни Європи, сказав тоді Сольський.

Теги: #зерно #україна #польща

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