Усі нові торгові об'єкти в Україні мають бути побудовані як замкнені екосистеми – думка

Всі нові торгові об'єкти мають бути побудовані як замкнені екосистеми, які можуть задовольнити всі базові потреби споживача, вважає операційний директор мережі торговельних центрів "Епіцентр" Максим Шеремет.

Експерт у колонці "Інтерфакс-Україна" зазначив, що за рік суттєво змінилися не лише споживчі звички, а й настрої та очікування українців від торгової нерухомості.

"З початку повномасштабної війни в торгівлі спостерігається цікавий парадокс: попри загальне напруження та агресію, в буденному спілкуванні українці стали більш терпимими. Відвідувачі змінили пріоритети та цінності, стали більш зосередженими і перестали вимагати надлишкової уваги", – зазначив Шеремет.

За його словами, максимальну лояльність ритейл відчував у березні-травні 2022 року, коли споживач, розуміючи, наскільки важко бізнесу працювати в таких умовах, був вдячний торговим закладам, які продовжували роботу. Навіть масштабні відновлювальні перебудови всередині торгових центрів, які зазвичай сприймалися покупцями з невдоволенням, сьогодні не викликають тієї кількості нарікань, як у довоєнні часи.

Порівняно з 2021-м зараз клієнти підходять і до вибору товарів більш спокійно та помірковано, по споживацькому кошику відчутне зменшення кількості імпульсивних покупок.

"Зараз клієнтів торгових мереж можна умовно поділити на три категорії: перші купують, щоб зняти стрес, іншим потрібно щось полагодити, закінчити раніше розпочаті роботи чи відновити пошкоджене під час війни, а треті приходять до магазинів і торгових центрів, щоб отримати емоцію. В процесі вибору товарів та живого спілкування в торговому центрі вони можуть хоч на деякий час забути про важкі реалії сьогодення", - каже Шеремет.

Він наголосив, відчутний гострий запит на позитивні емоції. "Навіть прості акції, розіграші, невеличкі подарунки сприймаються тепло та радісно. До торгових центрів знову стали ходити родинами разом з дітьми. При цьому ритейлери, які фактично стали пунктами незламності під час тривалих відключень електроенергії, отримали велику лояльність від споживачів. Втім, не варто перебувати в полоні ілюзій. Ми розуміємо, що накопичений в людях стрес нікуди не дінеться. І в умовах затяжної війни та важких новин рівень агресії в суспільстві може підскочити в будь-який момент", – каже Шеремет.

Експерт вважає, що із запобіганням негативним наслідкам накопичення загального стресу в суспільстві мають системно працювати всі сфери бізнесу, тісно пов'язані із взаємодією з людьми.

"Психологічні тренінги та навчання персоналу - чудове рішення, але не єдине. Наприклад, ми активно залучаємо працівників зі сходу та окупованих територій в роботу наших торгових центрів в інших областях. Чому це важливо? Бо в різних регіонах України війна відчутна по-різному. А працювати зі складними клієнтами набагато простіше тим, хто розуміє їхній біль", – каже Шеремет.

Загалом, усі ці фактори змушують ритейлерів планувати свою подальшу роботу, спираючись на зовсім інші критерії, головний з яких – безпека покупців.

"Сьогодні всі нові торгові об'єкти мають закривати базові потреби людини. Обов'язковою вимогою стає наявність укриття. Тому в кожному новому об'єкті ми проєктуємо підземний паркінг, який вирішує одразу декілька задач: служить укриттям, паркувальним майданчиком та зоною безпечного завантаження товару", - повідомив Шеремет.

Через тривалі відключення електроенергії у людей підвищилася потреба в готовій їжі. У кафе та на фудкортах "Епіцентр" у цей період денний виторг досягав значного рівня. Реагуючи на нові запити, компанія значно розширила зони готової їжі та фудкортів.

Надзвичайно актуальною як для споживача, так і для бізнесу, стала тема енергонезалежності. Вартість електроенергії, отриманої з генераторів, дуже висока, тому встановлення сонячних панелей стало не модним трендом, а фактичною необхідністю, яку "Епіцентр" вже впроваджує на своїх об’єктах.

"Ми розуміємо, що український ритейл змінився назавжди. Тепер всі нові торгові об'єкти мають бути побудовані як замкнені екосистеми, які можуть задовольнити всі базові потреби споживача. При цьому сам підхід до роботи з клієнтами має стати більш персоналізованим. Люди не мають часу та натхнення довго ходити й шукати необхідний товар. Вони хочуть отримати його швидко та безпечно. А головне - мати надійного довіреного помічника в питанні вибори необхідних товарів. І один з ключових викликів українського ритейлу - забезпечити таку можливість для свого клієнта", – резюмує Шеремет.

Входить до групи компаній “Епіцентр К”, яка також розвиває інтернет-магазин із маркетплейсом Epicentrk.ua, мережі гіпермаркетів “Нова лінія”, спортивних товарів Intersport, 4F та The Athlete`s foot (TAF), а також агрокомпанію "Епіцентр Агро", заводи із виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation та "Карпатська кераміка", деревообробне підприємство ЦСМ "Осмолода".

До повномасштабного вторгнення мережа "Епіцентр" об’єднувала понад 80 торговельних центрів у всіх регіонах країни. Внаслідок артилерійських та ракетних обстрілів низка ТЦ була суттєво пошкоджена, а чотири торговельні центри у Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі - повністю знищені.

У перші дні з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну співвласниця "Епіцентру" Галина Герега заявила, що розв’язана Росією війна є злочином проти України. Незважаючи на суттєві втрати, компанія активно допомагає країні: виділила на допомогу українським військовим сотні мільйонів гривень та створила три гуманітарні штаби для забезпечення ЗСУ, ТрО та населення (у столиці, на Заході та в Центральній Україні).

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).